Девять тысяч членов УИК будут ходить по домам и рассказывать жителям о выборах губернатора

Свердловский избирком вновь запустит проект «Информ УИК». Члены избирательных комиссий будут ходить по домам, и рассказывать жителям о досрочных выборах губернатора региона. Аналогичная информационная работа проводилась накануне выборов президента РФ в 2024 году.

Как сообщила «Новому Дню» глава областного избиркома Елена Клименко, в «Информ УИК» будут задействованы около 9 тысяч членов участковых комиссий. У каждого из них будет удостоверение и опознавательные знаки, а также специальное приложение на телефоне. Свердловчанам расскажут о сроках проведения выборов, способах голосования, а также ответят на все вопросы, касающиеся избирательной кампании. Подомовой обход начнется примерно в середине августа.

Напомним, досрочные выборы губернатора Свердловской области пройдут 12,13 и 14 сентября (официальное решение о трехдневном голосовании будет принято 20 июня). Избиратели смогут проголосовать обычным способом на избирательном участке по месту жительства или с помощью ДЭГ на телефоне. Кроме того, в регионе будет действовать механизм «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать на любом удобном участке на территории региона.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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