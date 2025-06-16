Выборы губернатора пройдут в три дня и без досрочного голосования

В Свердловской области выборы губернатора региона пройдут в течение трех дней, сообщает «Новый День» со ссылкой на главу регионального избиркома Елену Клименко. Соответствующее решение будет принято 20 июня. Участки будут работать 12, 13 и 14 сентября с 08:00 до 20:00.

Подчеркивается, что досрочного голосования, как и «дня тишины» на нынешних губернаторских выборах не будет.

Напомним, в марте врио губернатора Свердловской области стал Денис Паслер, прежде возглавлявший Оренбуржье, а до того – правительство Свердловской области. Евгений Куйвашев был отправлен в отставку, о его судьбе и дальнейшем трудоустройстве официально ничего не сообщается.

Екатеринбург, Елена Сычева

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