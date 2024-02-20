Встретили лису, лепили пельмени. Члены УИК поделились впечатлениями от обхода избирателей (ФОТО)

Члены избирательных комиссий за три дня обошли более 300 тысяч жителей Свердловской области, чтобы рассказать им о выборах президента РФ. Подомовые обходы состоялись в рамках проекта «ИнформУИК».

Как сообщили в областном избиркоме, в большинстве случаев избиратели доброжелательно встречают обходчиков. Особенно задушевное общение – в деревнях и небольших поселках. Например, одна из жительниц Сухоложского района попросила членов избиркома провести с ней беседу за лепкой пельменей.

«Так как отношения между участковой комиссией и этой женщиной доверительные, организаторы выборов согласились. Хотя по общему правилу они работают, не входя в дом или квартиру», – пояснили в местной ТИК. В Верхотурском городском округе обходчики повстречали лису, а в Артемовском – забавных поросят.

Подомовые обходы с целью информировать граждан о выборах начались 17 февраля и продлятся по 7 марта. Всего в этой работе задействовано 9,5 тысячи членов участковых комиссий. У каждого сотрудника должен быть именной бейдж с символикой выборов и печатью территориальной избирательной комиссии. Также его можно узнать по большой брендированной сумке и планшету со специальным приложением.

Избирателю рассказывают, какими способами можно проголосовать на выборах, и оставляют памятку. Подомовые обходы проходят в определенное время: в будние дни с 16 до 21 часов, в выходные и праздники – с 10 до 20 часов.

Выборы президента РФ состоятся с 15 по 17 марта.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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