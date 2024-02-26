российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 26 февраля 2024, 14:36 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Участники проекта «Информ УИК» обошли 65% домов в Свердловской области

Фото: Избирательная комиссия Свердловской области

Члены участковых избирательных комиссий продолжают подомовые обходы в Свердловской области, чтобы рассказать жителям о предстоящих выборах президента РФ.

Как сообщила председатель регионального избиркома Елена Клименко, за девять дней участники проекта «Информ УИК» обошли 65% домохозяйств. Пообщаться с членами участковых комиссий согласились около 40% жителей. Как следует из их ответов, подавляющее большинство (80%) собираются голосовать на своем избирательном участке, порядка 10% избирателей выбирают ДЭГ.

По словам Клименко, каких-либо опасных ситуаций для членов УИК не возникало. Но в областной избирком поступали обращения избирателей, которые жаловались на излишнюю навязчивость обходчиков, или, напротив, о том, что к ним еще никто не пришел. Елена Клименко напомнила, что обходы домов продолжатся по 7 марта. Ранее «Новый День» писал, как распознать члена избирательной комиссии, который стучится к вам в дверь.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Ссылки по теме

Встретили лису, лепили пельмени. Члены УИК поделились впечатлениями от обхода избирателей (ФОТО) / Избирком рассказал, как опознать членов участковых комиссий (ФОТО)

Метки / Выборы президента РФ - 2024

Досрочное голосование в Свердловской области начнется 3 марта / На каждом избирательном участке на президентских выборах будет металлоискатель / Запад намерен объявить, что не признает выборы в новых регионах России / Об «альтернативе на выборах», или Чего же боле / Это выгодно врагам России: Запад попытается использовать смерть Навального* / В Свердловской области определены ответственные за выборы президента РФ / На электронное голосование на выборах президента записалось уже 4,5% свердловчан / Почти три миллиона россиян решили голосовать дистанционно

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Выборы, Россия, Выборы президента РФ - 2024,