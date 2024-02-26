Участники проекта «Информ УИК» обошли 65% домов в Свердловской области

Члены участковых избирательных комиссий продолжают подомовые обходы в Свердловской области, чтобы рассказать жителям о предстоящих выборах президента РФ.

Как сообщила председатель регионального избиркома Елена Клименко, за девять дней участники проекта «Информ УИК» обошли 65% домохозяйств. Пообщаться с членами участковых комиссий согласились около 40% жителей. Как следует из их ответов, подавляющее большинство (80%) собираются голосовать на своем избирательном участке, порядка 10% избирателей выбирают ДЭГ.

По словам Клименко, каких-либо опасных ситуаций для членов УИК не возникало. Но в областной избирком поступали обращения избирателей, которые жаловались на излишнюю навязчивость обходчиков, или, напротив, о том, что к ним еще никто не пришел. Елена Клименко напомнила, что обходы домов продолжатся по 7 марта. Ранее «Новый День» писал, как распознать члена избирательной комиссии, который стучится к вам в дверь.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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