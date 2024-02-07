Избирком рассказал, как опознать членов участковых комиссий (ФОТО)

В избиркоме Свердловской области показали экипировку участников проекта «ИнформУИК». С 17 февраля по 7 марта члены участковых комиссий будут обходить дома, чтобы рассказать жителям о выборах президента РФ.

У каждого сотрудника должен быть именной бейдж с символикой выборов и печатью территориальной избирательной комиссии. Также его можно опознать по большой брендированной сумке, планшету со специальным приложением и памяткам для избирателей. Обходы будут проходить в определенное время: в будние дни с 16 до 21 часов, в выходные и праздники – с 10 до 20 часов.

«Учтены вопросы безопасности: члены избирательных комиссий не будут проходить в квартиры избирателей и что-либо у них просить, только делиться сведениями о выборах. Что касается приложения, то, по большому счету, это удобная интерактивная карта, которая помогает при планировании обходов и подведении итогов проекта», – рассказали в облизбиркоме.

Поквартирный обход свердловских избирателей проведут порядка 9500 членов УИК. За эту работу они получат вознаграждение от 22,5 до 26 тысяч рублей. В целом на организацию выборов президента РФ в Свердловской области потратят почти 1,2 миллиарда рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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