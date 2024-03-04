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Понедельник, 4 марта 2024, 13:28 мск

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Избирком предупредил о мошеннических звонках якобы от членов УИК

Свердловский избирком заявил, что члены избирательных комиссий никогда не звонят на личные телефоны избирателей. Тем более, организаторы выборов ни при каких обстоятельствах не будут пытаться выяснить пароли и коды доступа ни к каким ресурсам.

В комиссии напомнили, что информирование жителей о выборах проходит при адресном обходе. До 7 марта члены участковых избирательных комиссий будут лично приходить к избирателям и рассказывать о способах голосования. Ранее «Новый День» писал, как опознать обходчиков от УИК.

В облизбиркоме уточнили, что пока жалоб на мошеннические звонки к ним не поступало. Сообщение сделано для упреждения таких случаев.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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