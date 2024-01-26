Свердловский избирком потратит более миллиарда рублей на выборы президента РФ

Свердловский избирком уточнил смету расходов на подготовку и проведение выборов президента России.

Как сообщила глава комиссии Елена Клименко, из федерального бюджета на организацию избирательной кампании выделено 842 миллиона рублей. Из них 221,8 миллиона рублей пойдут на дополнительные выплаты членам участковых комиссий, которые будут ходить по домам и рассказывать жителям о способах голосования на предстоящих выборах. Поквартирный обход избирателей продлится с 17 февраля по 7 марта. За эту работу почти 9,5 тысячи членов УИК получат вознаграждение в размере от 22,5 до 26 тысяч рублей.

Кроме того, свердловский избирком получит из региональной казны 321,3 миллиона рублей на проведение президентских выборов. Большую часть этих средств (88%) распределят между территориальными избирательными комиссиями. Смета областного избиркома составит 38,2 миллиона рублей. Эти деньги потратят на закупку материалов с символикой выборов президента РФ. Членам УИК вручат бейджи, сумки, планшеты для бумаг и шарфики с флагом Свердловской области. На избирательных участках будут всевозможные указатели, плакаты, баннеры, стикеры, наклейки и российские флажки, оповещающие о выборах. Кроме того, средства направят на изготовление специального штампа для членов УИК об исключении избирателей из списка – если житель решит проголосовать электронным способом.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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