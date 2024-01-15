С 17 февраля по квартирам свердловчан пойдут организаторы выборов

С 17 февраля члены участковых избирательных комиссий Свердловской области начнут поквартирный обход граждан.

Как сообщили в ИКСО, члены избиркомов расскажут свердловчанам о днях голосования 15, 16 и 17 марта, о формах и способах голосования, о сроках подачи заявлений для участия в ДЭГ и для голосования на выбранном избирательном участке («Мобильный избиратель»). Также избирателям Свердловской области напомнят о возможности голосования на дому –

подать заявление для такой формы голосования возможно с 7 марта до 14:00 17 марта.

Как уже сообщал «Новый День», на прошлой неделе ЦИК распределил по регионам дополнительное финансирование для вознаграждения членов УИКов, которые будут участвовать в поквартирных обходах перед президентскими выборами. Общая сумма – 7,6 млрд рублей. В кампанию по информированию избирателей будет вовлечено в общей сложности более 320 тысяч членов УИК, работающих на 89 тысячах участках.

Избиркому Свердловской области на эти цели выделено 221,8 млн рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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