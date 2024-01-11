Участковые избиркомы получат 7,6 млрд рублей на информирование людей о выборах президента

Участковые избирательные комиссии получат дополнительное финансирование на проект информирования граждан по вопросам, связанным с предстоящими в марте выборами президента РФ. Постановление о распределении средств по регионам было принято на сегодняшнем заседании ЦИК. Общая сумма – 7,6 мрлд рублей. В субъекты РФ эти деньги должны поступить уже завтра, 12 января.

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заявил, что в кампанию по информированию избирателей будет вовлечено в общей сложности более 320 тысяч членов УИК, работающих на 89 тысячах участках. «Деньги должны дойти до каждого члена участковой избирательной комиссии, который это заслужил своей работой», – подчеркнул Булаев.

Напомним, во время президентской кампании будет впервые широко задействован механизм «Мобильной УИК», в рамках которого члены избиркомов будут проводить поквартирный обход избирателей для информирования их о выборах. Члены избиркомов расскажут гражданам о времени и месте голосования, его доступных формах, зарегистрированных кандидатах.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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