Выборы президента на Урале пройдут с использованием ДЭГ

Свердловская и Челябинская области попали в число регионов, где на выборах президента РФ будет использоваться дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Об этом сообщил ЦИК по итогам сегодняшнего заседания.

«Из 30 регионов, где имелся опыт проведения ДЭГ, заявки на проведение прислали 28 регионов», – сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Регионы Тюменской матрешки, а также Курганская область, на проведение ДЭГ не заявлялись.

Напомним, по данным регионального министерства цифрового развития, в Свердловской области зарегистрировано 3,2 миллиона подтвержденных аккаунтов на «Госуслугах», или 98% от общего числа избирателей в субъекте. По словам председателя областного избиркома Елены Клименко, порядка 20% избирателей проявляют интерес к дистанционному электронному голосованию, поэтому Свердловская область и подала заявку на проведение ДЭГ на президентских выборах.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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