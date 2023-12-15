В свердловском избиркоме рассказали, кто не сможет принять участие в ДЭГ

Порядка 1% избирателей, подающих заявления на электронное голосование, имеют ошибки или опечатки в личных данных на портале «Госуслуги». Поэтому система ДЭГ не принимает такие заявки. Об этом сообщила председатель свердловского избиркома Елена Клименко сегодня на встрече с журналистами.

По данным регионального министерства цифрового развития, в Свердловской области зарегистрировано 3,2 миллиона подтвержденных аккаунтов на «Госуслугах», или 98% от общего числа избирателей в субъекте. По словам Клименко, порядка 20% избирателей проявляют интерес к дистанционному электронному голосованию, поэтому Свердловская область подала заявку на проведение ДЭГ на президентских выборах. Однако окончательное решение будет принимать Центризбирком РФ.

«Тренировка ДЭГ показала, что система может справляться даже с большим наплывом избирателей на портал. Были сложности другого характера, которые необходимо устранить до следующих выборов. Если избиратель хочет принять участие в электронном голосовании, ему важно проверить свои личные данные на «Госуслугах». Аккаунт может быть верифицирован, но быть с ошибками. Жители могут указать неверный адрес регистрации по месту проживания или перепутать номер квартиры или дома. Мы сталкивались с опечатками «е/ё» и «а/о» в персональных данных. Если информация избирателя – ФИО, адрес места жительства и паспортные данные – не совпадают с информационной базой избиркома, то система ДЭГ откажет в такой заявке. Екатеринбург и Свердловская область отвечают всем требованиям цифровизации, но встает вопрос об актуальности персональных данных избирателей на «Госуслугах», – рассказала Елена Клименко.

Председатель избиркома привела пример из своих наблюдений. Индивидуальный предприниматель, который активно пользуется сервисами на «Госуслугах» и платит налоги, не смог проголосовать электронным способом, потому что указал в аккаунте придуманный адрес места жительства.

Напомним, впервые ДЭГ применялось в Свердловской области на выборах 9-10 сентября 2023 года. Электронный способ волеизъявления выбрали 77 475 жителей, хотя заявок было больше. Чаще всего в интернете голосовали женщины (69%), более половины избирателей – люди в возрасте от 31 до 50 лет. Впрочем, были и пожилые участники. Как сообщила Елена Клименко, в сентябре на портале vybory.gov.ru голосовали два человека старше 90 лет.

С 15 по 17 ноября Свердловская область приняла участие в общероссийской тренировке ДЭГ. Заявки на тестирование системы подали 172 624 свердловчан (или 5,23% от общей численности избирателей в регионе), из них проголосовали 136 438 человек.

Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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