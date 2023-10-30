Электронное голосование на выборах чаще предпочитают женщины

Свердловский избирком подвел статистические итоги дистанционного электронного голосования, которое впервые применялось в регионе на сентябрьских выборах. Выяснилось, что голосование в интернете больше предпочли женщины. Они составили 69% от всех избирателей ДЭГ. При этом электронный способ волеизъявления чаще выбирали люди среднего возраста, а вовсе не молодежь.

Напомним, механизм ДЭГ был задействован на выборах в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Качканаре, Каменске-Уральском и Белоярском округе, а также на довыборах депутата заксобрания по Ирбитскому округу. Всего для участия в электронном голосовании зарегистрировались 88 267 свердловчан (или 6,56% избирателей). Но в итоге 9 и 10 сентября на портале ДЭГ проголосовали 77 475 жителей. Причем большая часть из них сделали это в первой половине дня 9 сентября. В избиркоме отмечали, что будут разбираться в причинах неполной «явки» в электронных выборах.

Из статистики следует, что наибольшая доля голосовавших на портале ДЭГ была в Верхней Пышме – 35%. На выборах в Екатеринбурге по бумажным бюллетеням проголосовали 168 881 человек (73%), а в электронном виде – 62 110 человек (27%). Доля ДЭГ на довыборах в заксо составила 24%, на выборах в Качканаре и Каменске-Уральском – 20%, на довыборах Белоярской думы – 15%.

По возрастным группам голосовавшие в интернете свердловчане распределились так: 18-30 лет – 15%, 31-50 лет – 56%, 51-65 лет – 25%, более 65 – 4%.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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