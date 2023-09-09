Явка на электронных выборах в Свердловской области превысила 75%

Жители Свердловской области активно используют дистанционное электронное голосование в первый день выборов.

В Екатеринбурге на 19:00 на портале vybory.gov.ru проголосовало почти 50 тысяч горожан или 70% от общего числа избирателей, подавших заявки на ДЭГ.



На довыборах в областное заксобрание по Ирбитскому округу электронным способом проголосовали 7,7 тысяч избирателей, или 81%.

В Верхней Пышме на выборах местной думы к данному моменту в интернете проголосовали 3,4 тысячи избирателей, или 69%.

В Качканаре выдано 1700 электронных бюллетеней, или 70%.

Напомним, всего для участия в ДЭГ зарегистрировались 88 367 жителей Свердловской области. На данный момент из них проголосовало свыше 62 тысяч. Председатель областного избиркома Елена Клименко отметила, что желание поучаствовать в электронном голосовании завили всего 6,5% избирателей. «Ажиотажного интереса к ДЭГ нет, и мы оцениваем это как нормальную ситуацию. Предыдущий опыт использования ДЭГ в других регионах показывает, что электронное голосование выбирают не более 10% избирателей», – отметила глава комиссии.

Напомним, электронное голосование в Свердловской области проводится на довыборах в заксо по Ирбитскому округу, на выборах в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Качканаре, довыборах в Белоярском и Каменск-Уральском городских округах. На портале ДЭГ электронный бюллетень можно получить в любое время (даже ночью) в период с 8 часов 9 сентября до 20 часов 10 сентября.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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