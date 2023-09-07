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Четверг, 7 сентября 2023, 09:51 мск

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В Свердловской области дистанционно проголосуют 88 367 человек

В Свердловской области завершился прием заявлений от избирателей, которые хотят принять участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Всего в избирком обратились 88 367 человек, или 6,56% избирателей.

На выборах депутатов Екатеринбургской городской думы дистанционно проголосуют 70 970 человек; довыборах в заксо по Ирбитскому округу – 9 587; выборах в гордуму Верхней Пышмы – 5 065; гордуму Качканара – 2 416; довыборах в Белоярском – 123; довыборах в Каменске-Уральском – 206.

Также избирком подвел итоги приема заявлений для голосования по месту нахождения («Мобильный избиратель»). Этот механизм в этом году применяется только в Ирбитском округе, им воспользуются 543 человека.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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