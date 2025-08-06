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Среда, 6 августа 2025, 12:49 мск

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Уже 2% уральцев заявили о желании выбирать губернатора в интернете

К 6 августа 60 541 свердловский избиратель подал заявление для участия в дистанционном электронном голосовании.

Как сообщает Центр общественного наблюдения, в числе муниципальных образований – лидеров ДЭГ: Верхняя Тура (6,5% от числу избирателей), Тавда (4,3%), Первоуральск (4%), Верхняя Пышма (3,5%) и Екатеринбург (в среднем по районам города около 3%).

Напомним, в 2023 году, когда в Свердловской области выбирали думу Екатеринбурга и нескольких других городов принять участие в дистанционном электронном голосовании пожелали 6,56% избирателей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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