«Будем разбираться»: в свердловском избиркоме прокомментировали неполную явку в ДЭГ

В Свердловской области электронным способом на выборах проголосовали 77 475 жителей. Это составило 87,6% от общего числа поданных заявлений на ДЭГ.

По словам председателя областного избиркома Елены Клименко, в дни выборов не поступало обращений о технической невозможности проголосовать на портале ДЭГ.

«У нас был только один случай, когда избиратель не мог получить код по СМС для входа в систему. Вероятно, телефонный номер был зарегистрирован на другое имя, хотя мы не смогли установить точную причину, поскольку человек сам не мог вспомнить. Жалоб на то, что избиратели не могут проголосовать электронным способом, не было. Почему явка в ДЭГ была не стопроцентной, сейчас невозможно сказать. Мы будем смотреть аналитику и разбираться в этом», – рассказала «Новому Дню» глава избиркома.

Большое количество вопросов по дистанционному электронному голосованию в избирательные комиссии поступало перед выборами. «Очень важно, чтобы избиратели в аккаунте на «Госуслугах» проверяли свои данные. Люди часто указывают адрес фактического проживания, а не адрес регистрации. В то время как учет избирателей ведется исключительно только по месту регистрации. И если данные на «Госуслугах» и списках избиркомов не совпадают, тогда человек получат отказ при подаче заявления на ДЭГ», – объяснила Елена Клименко.

Председатель общественной палаты Свердловской области Александр Левин заявил, что в других регионах также не было стопроцентной явки на ДЭГ. «Обычно 10-12% подавших заявления на электронное голосование в итоге не голосуют. Я спрашивал профессионалов об этом. Они говорят, что причины разные. Кто-то не захотел голосовать, кто-то забыл», – отметил Левин на пресс-конференции в ЦОН.

Политтехнолог Александр Ханин в беседе с «Новым Днем» отметил, что к ДЭГ был низкий интерес в Свердловской области, так как этот способ голосования не рекламировали должным образом.

«Я был удивлен, что в ДЭГ не было стопроцентной явки. Для меня это парадокс: человек подал заявление на «Госуслуги», а потом не нашел пяти минут, чтобы проголосовать. Можно сделать вывод, что к выборам такой избиратель или разочаровался в своем кандидате, или не нашел, за кого голосовать. То есть не проголосованный электронный бюллетень сродни испорченному на участке – такой небольшой протест», – считает эксперт.

Тем не менее, опыт применения ДЭГ на Среднем Урале можно признать успешным. Более того, электронное голосование на выборах, вероятно, будет плавно входить в нашу жизнь, уверен Александр Ханин. Не исключено, что на президентских выборах в 2024 году будет использована смешанная система – ДЭГ и очное голосование на участках.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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