«Технические особенности». Свердловский избирком – о причинах неполной явки на ДЭГ

Свердловская область подала заявление на проведение дистанционного электронного голосования на выборах губернатора в сентябре 2025. Решение будет принимать ЦИК, но глава областного избиркома Елена Клименко считает, что у региона хорошие шансы.

Электронное голосование проходило в Свердловской области в 2023 и 2024 годах, и дважды организаторы выборов сталкивались с неполной явкой. Так, в 2023 году проголосовали только 87,6% подавших заявления на портале «Госуслуги». В 2024 году, на выборах президента РФ, электронная явка была выше – 94,81%. Однако и тут порядка 16 тысяч свердловских избирателей сначала подали заявление на ДЭГ, а затем по каким-то причинам не проголосовали.

«Некоторые избиратели в прошлом году столкнулись с техническими сложностями. Кто-то заходил с одного браузера на сайт ДЭГ, а потом пытался проголосовать с другого браузера. Кто-то, возможно, пытался проголосовать из-за границы, или не отключил VPN на телефоне. Были избиратели, которые изъявили желание, но не проголосовали электронным способом. Это трудно объяснить. С другой стороны, есть механизм «Мобильный избиратель», где, чтобы проголосовать на другом участке, нужно заранее подать заявление в избирательную комиссию. Так вот, даже по «Мобильному избирателю» явка не бывает стопроцентной. В любом случае, я считаю, что 16 тысяч избирателей, пропустивших электронное голосование в 2024 году, – это минимум. Явка на ДЭГ в прошлом году была хорошей», – прокомментировала «Новому Дню» председатель избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко.

Глава избиркома также подчеркнула, что избиратели должны проверить свои личные данные на портале «Госуслуги», если они хотят проголосовать электронным способом. В прошлом году 1% заявлений на ДЭГ были отклонены из-за ошибок или опечаток в ФИО избирателей. Также важно своевременно обновлять персональную информацию при смене паспорта. «Ситуации с отказом в ДЭГ можно избежать, если проверять личные данные за несколько месяцев до выборов, а не накануне», – отметила Елена Клименко.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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