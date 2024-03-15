Россияне пожаловались на невозможность проголосовать в системе ДЭГ

Система электронного голосования в России находится под большой нагрузкой, в связи с чем пользователи не могут принять участие в выборах. В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций заявили, что проблема временная.

По данным Минцифры, каждый пятый зарегистрированный на платформе ДЭГ пользователь уже проголосовал. На федеральной платформе дистанционного электронного голосования свой выбор сделали уже более 900 тысяч человек.

«В связи с высокой активностью система голосования испытывает большую нагрузку. Часть пользователей могут получать уведомления об этом. Рекомендуем им зайти на портал позднее», – говорится в сообщении в телеграм-канале Минцифры.

Некоторые избиратели, зарегистрированные в системе ДЭГ, столкнулись с тем, что не могут проголосовать. На экране высвечиваются сообщения: «Система находится под нагрузкой, пожалуйста. Пожалуйста, зайдите позже», «Произошла непредвиденная ошибка».

Глава территориальной избирательной комиссии ДЭГ Олег Артамонов указал, что нагрузка выросла из-за голосующих в московском часовом поясе. «У нас максимум избирателей – в московском часовом поясе. И большинство из них традиционно голосует в ДЭГ утром первого дня голосования. Так что сейчас огромная естественная нагрузка на портал. После 10 утра по Москве таких задержек быть уже не должно», – цитирует Артамонова ТАСС.

Впервые в России голосование на президентских выборах продлится три дня – 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Помимо традиционного голосования, россиянам доступно голосование дистанционное. Как отметила глава Центризбиркома Элла Памфилова, почти 5 млн граждан подали заявления для регистрации в ДЭГ.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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