В тестовом электронном голосовании приняли участие 79% подавших заявление

Свердловский избирком подвел итоги тестирования дистанционного электронного голосования на территории региона.

Общероссийская тренировка ДЭГ проходила с 15 по 17 ноября. Для участия в тестировании необходимо было подать заявление на портале «Госуслуги». На тренировку ДЭГ зарегистрировались 172 624 избирателей Свердловской области (или 5,23% от общей численности избирателей в регионе). Приняли участие в тестовом голосовании 136 438 человек, или 79% от числа зарегистрировавшихся.

Как проголосовать дистанционно

«Тестовое голосование не влияет на исход каких-либо выборов и проводилось с целью проверки ПТК ДЭГ. Наблюдать за ходом дистанционного электронного голосования могли все на портале vybory.gov.ru», – подчеркнули в облизбиркоме.

Напомним, впервые ДЭГ применялось в Свердловской области на выборах 9-10 сентября 2023 года. Электронный способ волеизъявления выбрали 77 475 жителей, хотя заявок было больше. Чаще всего в интернете голосовали женщины (69%), более половины избирателей – люди в возрасте от 31 до 50 лет. Наибольшая доля ДЭГ (35%) была зарегистрирована на выборах депутатов местной думы в Верхней Пышме.

Стоит отметить, что на выборах и в тестовом голосовании повторилась ситуация с неполной «явкой», то есть проголосовали меньше людей, чем зарегистрировались на «Госуслугах».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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