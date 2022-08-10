В поисках силы и пятой точки Свердловской области. Агитобзор губернаторской кампании (ФОТО)

На Среднем Урале наступила самая горячая пора выборов – агитационная. «Новый День» изучил, как кандидаты в губернаторы тратят деньги на собственную рекламу и чем пытаются удивить избирателей.

Самый большой избирательный фонд ожидаемо у кандидата от власти Евгения Куйвашева. «Единая Россия» предоставила ему на ведение кампании 15 миллионов рублей. Из них 10,8 миллиона было потрачено на выпуск агитационных материалов (данные на 25 июля). Куйвашев идет на выборы под слоганом «Урал выбирает сильных». Фраза подкрепляется суровым выражением лица действующего губернатора на рекламных баннерах. На улицах появились волонтеры, раздающие буклеты с Куйвашевым. В них объясняется, что сила Урала заключается в «надежных точках опоры». И почему-то пятой точкой обозначены промышленность и бизнес. Возможно, это намек на состояние этих отраслей в условиях санкций.

Также есть газетная версия «доброго губернатора», который рассказывает истории из детства, делится рецептом ухи и называет любимые книжки.

Стоит отметить и бесплатную газету «Мы справимся», которая официально не относится к агитации Куйвашева, но продвигает понятно кого. В издании угадывается стилистика авторов легендарной «Запрещенной газеты» из прошлогодней кампании. Например, в июльском выпуске можно найти новости про вывоз тела Ленина в Свердловскую область и тестирование западного НЛП на уральцах.

Второе место по размеру избирательного фонда занимает кандидат «Справедливой России – за правду» Андрей Кузнецов. Партия перечислила на его счет 1,23 миллиона рублей (данные на 19 июля). Кандидат потратил 200 тыс. руб. на сбор подписей муниципальных депутатов в свою поддержку, а остальное, по всей видимости, – на рекламные щиты на трассах. На них справедливоросс с аккуратно подкрученными усами предлагает избирателям пролетарский лозунг «За трудовой Урал».

Фото со страницы Андрея Кузнецова «ВКонтакте»

Кандидат КПРФ Александр Ивачев в избирательной копилке имеет пока 810 тысяч рублей (данные на 19 июля). Почти все эти деньги уже потрачены на сбор подписей, выпуск агитации (расходы составили 546 тысяч рублей) и проведение публичных мероприятий. Ивачев сделал ставку на массовую расклейку своих листовок на столбах, а также на раздачу буклетов. Есть в арсенале у коммуниста и большие рекламные баннеры. Кандидат КПРФ выбрал нетривиальный лозунг кампании «Вернем область свердловчанам», а свое жизнеописание в листовках начинает с фразы «Вся моя жизнь – борьба». Пиарщики коммунистов потрудились и над образом кандидата. На листовках 34-летний Ивачев в костюме выглядит как партработник из прошлого и намного старше своих лет.

Выдвиженец от «Новых людей» Александр Демин потратил на кампанию пока 204 тысячи рублей (данные на 20 июля). Все деньги ушли на преодоление «муниципального фильтра», в графе «выпуск агитации» пока стоит ноль. В соцсетях распространяется листовка Демина очень посредственного качества (неясно, насколько она официальная). В агитке имя кандидата написано нечитаемым шрифтом, а длинный слоган «Свободный и самодостаточный Екатеринбург для меня не пустой лозунг, а цель» напечатан с переносом слов (так перестали писать еще в 90-х). Есть и печатная газета Александра Демина с таким же размытым лозунгом: «Свободно дышать и верить в будущее». В издании в основном рассказывается о партии «Новые люди», а не о кандидате.

Самый скромный избирательный фонд у кандидата ЛДПР Александра Каптюга, получившего от партии 191,8 тысячи рублей (данные на 18 июля). Вся сумма была потрачена на сбор подписей. Расходов на агитацию нет. Рекламные баннеры можно увидеть только на личной странице кандидата в «ВКонтакте». Каптюг сообщает избирателям, что «Урал – возможность для каждого». В чем состоит возможность, кандидат не раскрывает.

Фото со страницы Александра Каптюга "ВКонтакте"

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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