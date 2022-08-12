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Пятница, 12 августа 2022, 10:53 мск

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Кандидаты в губернаторы уже потратили на кампанию более 27 млн рублей

Участники губернаторских выборов в Свердловской области в общей сложности привлекли на свои избирательные счета 40 млн 850 тысяч рублей, а истратили – 27 млн 379 тысяч 139 рублей. Такая информация содержится в официальном сообщении облизибркома.

Самый большой избирательный фонд – у кандидата от «Единой России» Евгения Куйвашева. На его счет уже поступило 25 млн рублей, израсходовано – чуть больше 16 млн рублей. Из них 300 тысяч действующий губернатор потратил на сбор подписей муниципальных депутатов, остальное – на выпуск АПМ.

На втором месте – кандидат от «Новых людей» Александр Демин. К 10 августа на его счет поступило 5 млн 210 тысяч рублей, потратить он успел 4 млн 248 тысяч 500 рублей. Сбор подписей депутатов обошелся ему в 191 800 рублей, изготовление АПМ – примерно в 1 млн рублей, проведение публичных мероприятий – еще в 124 тысячи рублей. Остальные деньги Демин потратил на «оплату других работ».

Тройку замыкает коммунист Александр Ивачев – 4 млн 410 тысяч рублей. Всего кандидат от КПРФ израсходовал 3 млн 300 тысяч 948 рублей. Из них на прохождение муниципального фильтра – 250 тысяч, изготовление АПМ – почти 3 млн рублей.

На счет кандидата от СРЗП Андрея Кузнецова поступило 3 млн 230 тысяч рублей. На сбор подписей депутатов он потратил 200 тысяч, на услуги консультантов – 1 млн 250 тысяч, на изготовление АПМ – менее 800 тысяч рублей.

Меньше всего средств поступило на счет кандидата от ЛДПР Александра Каптюга – ровно 3 млн рублей. На сбор подписей кандидат потратил 191 800 рублей, на изготовление АПМ – более 1,5 млн рублей.

Первый обзор предвыборного креатива от кандидатов в губернаторы можно посмотреть здесь.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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