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Пятница, 26 августа 2022, 08:36 мск

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Только официально кандидаты в губернаторы потратили больше 50 млн рублей

По состоянию на 25 августа пять кандидатов в губернаторы Свердловской области истратили более 52 млн рублей из своих избирательных фондов.

Как сообщили в областном избиркоме, больше всего средств пришло на счет Евгения Куйвашева – 35 млн рублей, из них 10 млн рублей – от Свердловского фонда поддержки регионального развития и сотрудничества (президент – депутат областного заксобрания от ЕР Александр Серебренников). Из этих 35 миллионов кандидат истратил 32 млн 116 тысяч, преимущество на изготовление печатных агитматериалов, а также на агитацию в СМИ.

На втором месте по объему избирательного фонда – кандидат от «Новых людей» Александр Демин: 10 млн 410 тысяч. Из них уже освоено 10 млн 331 тысяча.

Коммунист Александр Ивачев собрал на своем избирательном счете 5 млн 410 тысяч рублей, истратил – 4 млн 755 тысяч.

Кандидат от СРЗП Андрей Кузнецов собрал 4 млн 730 тысяч рублей, потратил на агитацию 3 млн 800 тысяч.

На счет кандидата от ЛДПР Александра Каптюга после 10 августа новых поступлений не было. Всего за время кампании в его фонд поступило 3 млн рублей, потрачено – 2 млн 953 тысячи.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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