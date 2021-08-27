15% иноагента, запрещенные коммунисты и пришествие дьявола – новый агитационный креатив на выборах-2021 (ФОТО)

За три недели до выборов образы кандидатов становятся светлее, а их агитация – злее. В новой порции печатной агитпродукции мы нашли экономический сепаратизм, запрещенных коммунистов, 15% иноагента и первый черный пиар.

«Новые люди» перешли от бумажных объявлений на домах к раздаче листовок, в которых бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева разжигает слоганом «Хватит кормить Москву – пора обустраивать Россию!». Там же партия хвастается добрыми делами (приютили собачку, посадили дерево) и предлагает несколько популистских инициатив: от сокращения чиновников до борьбы с «мобильными засадами» на дорогах.

Запрос на обновление пытается эксплуатировать и партия «Яблоко». По крайней мере, фраза «средний возраст наших кандидатов не превышает 40 лет», преподносится как достижение. На развороте партийной газеты большое интервью с лидером «Яблока» Николаем Рыбаковым с охватом самых модных тем: вакцинация от коронавируса, рост цен и экология. Но больше запоминается раздел об иноагентах. Как известно, в федеральном списке «Яблока» есть кандидат с подобным статусом. По закону, партия обязана поставить соответствующее предупреждение, которое должно занимать не менее 15% от площади агитматериала. В партийной газете маркировка «иноагента» заняла больше одной полосы – и смотрится это, честно говоря, диковато.

Свердловский обком КПРФ выпустил газету «Правда», где по привычке ругают только «Единую Россию». Например, коммунисты раскритиковали «бессмысленные» траты на «имиджевые проекты», поставив в один ряд фестиваль «Атмосфера» на площади 1905 года и целую Универсиаду. Не забывает КПРФ и про пенсионную реформу, но на этот раз тему обозначили только на обложке, не уделив ей ни строчки текста. Еще одна интересная деталь: в газете используются замыленные изображения коммунистов Павла Грудинина и Александра Ладыгина. Но если в первом случае есть хоть какое-то идеологическое объяснение (ЦИК исключил Грудинина из списка кандидатов за сокрытие денег в офшоре), то «запрещенный» Ладыгин, действующий депутат заксо, смотрится странно. На последней странице – вечная классика. Коммунистический кроссворд.

Кстати, на этой неделе в Екатеринбурге наконец-то появились баннеры с логотипом «Единой России» – их прислал федеральный штаб партии. Правда, пока рекламные щиты размещаются только в спальных районах и пригородных автомагистралях. В центре города екатеринбуржцам раздают листовки с итогами очередного «супербыстрого» опроса. На этот раз у горожан интересовались, знают ли о «путинских» выплатах детям и пенсионерам. Любопытно, что заказчиком уличного опроса указано некое ООО «Хит». Согласно базе данных Seldon, это челябинская микрофирма, которая занимается торговлей и имеет 0 сотрудников в штате. Но каким-то образом ей удалось за три дня (с 23 по 25 августа) опросить 24,5 тысячи человек. И все это «по собственной инициативе и за свой счет», как указано в листовке.

Кандидат в депутаты заксо, единоросс Сергей Мелехин продолжает скрывать свое партийное происхождение в районной газете «Добрые дела». Новый выпуск агитки посвящен пенсионерам и праздникам. А текст подкреплен фотографиями в стиле «депутат рассматривает палку» и «депутат рядом с чучелом». Последняя полоса, конечно, отведена рецептам и кроссворду.

А еще на улицах появились первые примеры «черной» агитации. Неизвестные расклеивают листовку про некого «Колпака», который сшит «по-кировски». Намек на одного кандидата в Госдуму более чем прозрачен.

На днях екатеринбуржцы обнаружили в почтовых ящиках новый выпуск «Запрещенной газеты». По признанию многих, это самое веселое издание в нынешней избирательной кампании. Агитка «ни за кого» бодро рассказывает про климатическое оружие, которое стрит козни «Единой России» на выборах, про тотальную слежку через камеры видеонаблюдения на участках и страшные предсказания о пришествии на Урал дьявола в 2021 году, от которого можно спастись крестиками в избирательном бюллетене. И зачем-то во всем этом карнавале упоминается политолог Екатерина Шульман, известная своими оппозиционными взглядами.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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