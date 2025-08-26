Кандидаты в губернаторы собрали на кампанию 74,2 млн рублей, потратили – 54,9 млн

Кандидаты в губернаторы Свердловской области с начала предвыборной кампании аккумулировали на своих счетах 74 млн 167 тысяч рублей, потратили – 54 млн 889 тысяч.

Больше всего средств поступило на счет единоросса Дениса Паслера – 45 млн рублей, в том числе по 10 млн рублей – от Свердловского и Тюменского фондов поддержки регионального сотрудничества и развития. На агитацию кандидат израсходовал 29,6 млн рублей.

На втором месте по вложениям в кампанию – кандидат от «Новых людей» Рант Краев, на его счет поступило 21,8 млн рублей, в том числе 10 млн рублей – от АО «Фаберлик», 5 млн рублей – от АНО «ЦПРКТП «Пересвет», 3,645 млн – от АНО «КПЦ «Развитие». Кандидат потратил уже 18,7 млн рублей.

Кандидат от «СРЗП» Андрей Кузнецов израсходовал на агитацию около 3,5 млн рублей, коммунист Александр Ивачев – 2,76 млн. Скромнее всех вложения у кандидата от ЛДПР Александра Каптюга – по данным избиркома, их сумма 314 тысяч рублей – расходы по сбору подписей муниципальных депутатов.

Как уже сообщал «Новый День», на прошлых губернаторских выборах официальные расходы кандидатов на агитацию были сопоставимые. По состоянию на 8 сентября 2022 года участники губернаторских выборов аккумулировали на своих счетах 87 млн 727 тысяч рублей, а потратили – 83 млн 150 тысяч. Больше всего средств привлек действующий на тот момент губернатор Евгений Куйвашев (ЕР) – 45 млн рублей, в том числе по 10 млн рублей от Свердловского и Тюменского фондов поддержки регионального сотрудничества и развития.

Екатеринбург, Елена Владимирова

