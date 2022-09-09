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Пятница, 9 сентября 2022, 15:41 мск

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Официальные затраты кандидатов в губернаторы на кампанию превысили 80 миллионов

По состоянию на 8 сентября участники губернаторских выборов в Свердловской области аккумулировали на своих счетах 87 млн 727 тысяч рублей, а потратили – 83 млн 150 тысяч. Такую информацию опубликовал региональный избирком.

Больше всего средств привлек действующий губернатор Евгений Куйвашев (ЕР) – 45 млн рублей, в том числе по 10 млн рублей от Свердловского и Тюменского фондов поддержки регионального сотрудничества и развития. На Среднем Урале, напомним, фондом руководит депутат заксо Александр Серебренников, а в Тюмени – замсекретаря реготделения ЕР Владимир Шевчик. Из собранных 45 миллионов Евгений Куйвашев потратил 41 млн 058 тысяч.

Кандидат «Новых Людей» Александр Демин собрал 25 млн рублей. Кто именно его спонсоры – неизвестно, так как по закону указываются только те, кто пожертвовал больше 25 тысяч рублей. На кампанию Демин израсходовал всю сумму, до последнего рубля.

Коммунист Александр Ивачев тоже истратил все поступившие средства, это 7 млн 956 тысяч рублей.

Кандидат от СРЗП Андрей Кузнецов собрал 6 млн 671 тысячу, потратил – 6 млн 135 тысяч. Он указал одного крупного спонсора: ООО «АРТ» пожертвовало кандидату сразу 530 тысяч. Отметим, компаний с таким названием в России – тысячи.

Либерал-демократ Александр Каптюг замыкает пятерку по финансовым показателям: приход – 3 млн 099 тысяч, расход – 3 млн 560 рублей.

Выборы губернатора состоятся в это воскресенье, 11 сентября.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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Метки / Выборы губернатора Свердловской области

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