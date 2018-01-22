Лояльные власти женщины или рассерженные мужчины: кто будет выбирать президента РФ на Урале

Краеугольным камнем текущей президентской кампании остается явка избирателей. По недавним замерам социологов УрФУ, около 85 % екатеринбуржцев выразили желание проголосовать 18 марта, хотя, по мнению экспертов, реально на участки придет только половина из них. Что это будут за люди и как выглядит портрет среднестатистического уральского избирателя – об этом «Новый День» поговорил с доцентом кафедры политических наук Уральского федерального университета Надеждой Сивковой.

За последние пару лет свердловчане трудоспособного возраста (от 31 до 59 лет) впервые стали более активными избирателями, чем пенсионеры. Например, согласно статистике облизбиркома, на губернаторских выборах проголосовали 46,4 % избирателей среднего возраста и 39 % пожилых людей. Проценты голосующей молодежи по-прежнему мизерные, а свою политическую активность молодые люди предпочитают выражать на акциях протеста.

Но у всех возрастных групп есть один объединяющий признак – гендерный. «Женщины на выборы ходят чаще и более склонны поддерживать действующую власть. Но это женщины разных возрастов, с тенденцией к увеличению числа избирательниц пенсионного возраста, что объясняется демографическими причинами. И, конечно, более активные избиратели живут в небольших городах. Во-первых, в глубинке выборы всегда воспринимаются как особое событие. Во-вторых, местная власть намного ближе к населению. В-третьих, в маленьких городах высока известность, ходил человек на выборы или нет, то есть там можно наиболее эффективно использовать административный ресурс», – отмечает Надежда Сивкова. Проще говоря, условный средний избиратель в Свердловской области – это женщина старше 40 лет, проживающая в небольшом населенном пункте.

Но текущая избирательная кампания несколько размывает этот портрет. По мнению ученого, на президентские выборы придут абсолютно разные социально-демографические группы с разным экономическим статусом. И каждая группа будет поддерживать «своего» политика.

«По сути, сейчас у каждого представленного кандидата в президенты России есть свой среднестатистический избиратель. Поддержка Владимира Путина – пенсионеры, работающее население, люди с достаточно хорошим прожиточным минимумом и патриоты, верящие в светлое будущее России. Это реально большая часть населения, как минимум 65 %, что подтвердило наше недавнее исследование. На втором месте может оказаться Владимир Жириновский, он набрал до 14 % голосов по нашему опросу. Электорат лидера ЛДПР – мужчины от 35 до 55 лет, имеющие среднее специальное образование и рабочую профессию. То есть работяги, придерживающиеся традиционных ценностей. Именно эта группа населения оказалась самой недовольной и агрессивно настроенной по отношению к действующей власти, в первую очередь из-за ухудшения собственного экономического положения. Кандидат от КПРФ (в нашем опросе это был еще Геннадий Зюганов) уверенно набирал 3-5 % голосов, в основном, пожилых пенсионеров. Вероятно, новый кандидат Грудинин может набрать еще больше, поскольку уже произвел впечатление на избирателей. За Ксению Собчак была готова голосовать молодежь, но при этом у нее оказался самый высокий антирейтинг по Екатеринбургу, около 54-60 %», – сообщила эксперт.

Добавим, что опрос проходил в Екатеринбурге в начале декабря 2017 года. Горожанам был задан вопрос: «За кого вы проголосуете на выборах президента РФ?» и предлагалось несколько вариантов: Владимир Путин, Геннадий Зюганов, Григорий Явлинский, Владимир Жириновский, Сергей Миронов и Ксения Собчак (нынешний список претендентов на пост главы государства серьезно отличается от предложенного социологами). В опросе приняли участие 800 человек, использовался метод целенаправленной квотной выборки. Над инициативным проектом работали специалисты кафедры политических наук УрФУ и Института системных политических исследований.

Соцопрос показал еще одну любопытную цифру – до 85 % екатеринбуржцев заявили, что планируют пойти на выборы 18 марта. Но специалисты делают прогнозы по явке очень осторожно. Надежда Сивкова считает, что на президентские выборы придет точно не меньше людей, чем на выборы в Госдуму в 2016 году, – тогда явка избирателей составила 41%.

«Президентские выборы воспринимаются как главные выборы страны. Я думаю, будет сильное внешнее воздействие на повышение явки – акции, мероприятия, агитационная работа среди руководителей предприятий, и плюс обстановка в международной политике, к примеру, призыв «Поддержи Путина – защити страну». Сейчас при опросах срабатывает фактор социальной желательности, но с середины февраля пойдет агитация, в том числе и оппозиционная, которая может повлиять на итоговую явку», – отметила собеседница агентства.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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