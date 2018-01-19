Начался второй месяц президентской кампании: их осталось 17 (ОБЗОР)

Сегодня начался второй месяц президентской кампании: 18 декабря прошлого года ЦИК официально объявила, что выборы главы государства состоятся 18 марта. К сегодняшнему дню Центризбирком окончательно сформировал список участников президентских выборов, которые получили право собирать подписи избирателей в свою поддержку. Таких оказалось 15. Два уже зарегистрированных кандидата от парламентских партий от этого процесса были освобождены. Таким образом, гонку продолжают 17 кандидатов: два самовыдвиженца и 15 представителей политических партий. РИА «Новый День» представляет обзор кандидатов и стадий кампании, в которых они находятся на данный момент.

1. Эльвира Агурбаш, партия «Альянс зеленых».

Фото с сайта партии «Альянс зеленых»

Дата рождения – 15 марта 1975 (42 года).

Образование – Московская финансово-юридическая академия.

Занятие в настоящий момент: вице-президент агрохолдинга «Мортадель».

По последним данным пресс-службы, собрала около 35 тысяч подписей. Эти данные подтвердил, общаясь с журналистами, председатель партии Александр Закондырин. Поступления на избирательный счет (по состоянию на 15 января, информация ЦИК): 47 тысяч 250 рублей.

2. Сергей Бабурин, председатель партии Российский общенародный союз.

Фото со страницы Сергея Бабурина в фейсбуке

Дата рождения – 31 января 1959 (59 лет).

Образование – Омский государственный университет.

Занятие в настоящее время – главный научный сотрудник ФГБУН Институт социально-политических исследований РАН.

По прогнозам зампреда партии Евгения Артюха, необходимое количество подписей – 100 тысяч – будет собрано в ближайшее время. Артюх рассказал, что у Сергея Бабурина оказалось неожиданно много сторонников на Дальнем Востоке и в регионах Кавказа. Кроме того, поделился Артюх, для сбора подписей в Свердловской области была задействована старая сетка Партии пенсионеров. На избирательный счет кандидата поступило уже 3 млн 55 тысяч рублей.

3. Антон Баков, основатель и кандидат от Монархической партии.

Фото со страницы Антона Бакова в фейсбуке

Дата рождения – 29 декабря 1965 (52 года).

Образование – Уральский политехнический институт.

Занятие в настоящее время – председатель политсовета Монархической партии.

Как сообщили в штабе, у кандидата Бакова на сборе подписей пока работает сеть сторонников. По данным на сегодняшний день, в Свердловской области было собрано уже более 2200 подписей из 2500 необходимых, в целом по стране – 83204. В избирательном фонде Бакова, по последним данным ЦИК, – только 50 рублей, хотя ранее он говорил о намерении положить туда 400 млн.

4. Ирина Волынец, «Народная партия России».

Фото со страницы Ирины Волынец в фейсбуке

Дата рождения – 2 августа 1978 (39 лет).

Образование – РАНХиГС при президенте РФ.

Занятие в настоящее время – председатель совета ОО «Национальный родительский комитет по поддержке семьи и развитию социальных инициатив».

У этого кандидата региональных пунктов сбора подписей пока нет. Как сообщили в предвыборном штабе, избирательный счет был открыт совсем недавно, и сейчас кандидат ждет из типографии подписные листы. «Через несколько дней все будет, региональные штабы откроются в половине регионов», – пообещали в штабе. Информации о состоянии счета кандидата на сайте ЦИК пока нет.

5. Екатерина Гордон, Политическая партия добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров.

Фото со страницы Екатерины Гордон в фейсбуке

Дата рождения – 19 октября 1980 (38 лет).

Образование – Московский государственный педагогический университет.

Занятие в настоящее время – гендиректор ООО «Агентство оптимальных юридических решений».

Как сообщает штаб Екатерины Гордон, на данный момент по стране собрано около 50 тысяч подписей. На счету кандидата 2 млн 152 тысячи рублей.

6. Павел Грудинин, КПРФ.

Фото со страницы Павла Грудинина в фейсбуке

Дата рождения – 20 октября 1960 (57 лет).

Образование – Московский институт инженеров сельхозпроизводства.

Занятие в настоящее время – директор ЗАО «Совхоз имени Ленина».

Кандидат Павел Грудинин, зарегистрированный 12 января, начал предвыборные турне по регионам. На его избирательный счет поступило уже более 50 млн рублей.

7. Владимир Жириновский, ЛДПР.

Фото со страницы Владимира Жириновского в фейсбуке

Дата рождения – 25 апреля 1946 (71 год).

Образование – МГУ (Институт восточных языков).

Занятие в настоящее время – руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе РФ.

Первый из зарегистрированных кандидатов, Владимир Жириновский, который, как и Грудинин, в сборе подписей не нуждается, может полностью посвятить себя агитации, благо на его счет поступило уже более 200 млн рублей.

8. Михаил Козлов, Партия социальной защиты.

Фото со страницы Михаила Козлова в фейсбуке

Дата рождения – 23 мая 1972 (45 лет).

Образование – МГИМО.

Род занятий – индивидуальный предприниматель.

Дальнейшее участие этого кандидата в выборах – под угрозой. Сегодня ЦИК нашел в представленных им документах признаки фальсификации и отменил решение о регистрации его финансового уполномоченного, так что собирать подписи кандидат не имеет возможности. Возможно, ему удастся оспорить это решение, но драгоценное время он теряет в любом случае.

9. Наталья Лисицына, политическая партия «Российский объединённый трудовой фронт».

Фото с сайта партии «Российский объединенный трудовой фронт»

Дата рождения – 20 июля 1952 (65 лет).

Образование – Санкт-Петербургский государственный технический университет.

Занятие в настоящее время – машинист крана завода «Петросталь».

«Российский объединенный трудовой фронт» продолжает собирать подписи за своего кандидата, но сколько именно собрано на данный момент, оперативно в ЦК сообщить не смогли. На избирательном счету кандидату удалось аккумулировать только 102 тыс. 500 рублей.

10. Владимир Михайлов, самовыдвиженец.

Фото со страницы Владимира Михайлова в фейсбуке

Дата рождения – 20 декабря 1964 (53 года).

Образование – Балтийский государственный технический университет «Военмех».

Занятие в настоящее время – директор ООО «Предприятие ФЭСТ», депутат Костромской областной думы.

Судя по информации на официальной странице кандидата в интернете, пока он собирает подписи главным образом в своей родной Костроме, хотя по закону необходимо заручиться поддержкой жителей как минимум 40 регионов. На его счету – чуть более 8,5 млн рублей. Об открытии предвыборного штаба кандидат сообщил только вчера вечером, связаться с его пресс-службой на момент написания материала не удалось.

11. Станислав Полищук, Партия социальных реформ – прибыль природных ресурсов – народу.

Фото с сайта Партии социальных реформ

Дата рождения – 27 мая 1982 (35 лет).

Образование – Московская государственная юридическая академия.

Занятие в настоящее время – председатель Партии социальных реформ – прибыль природных ресурсов – народу.

Сколько подписей и в каких регионах удалось на сегодняшний день собрать кандидату Полищуку, выяснить не удалось. Единственный телефон, номер которого указан на сайте партии, не отвечает. Тем не менее, по данным ЦИК, кандидат привлек 7,5 млн спонсорских денег и отчитался о том, что часть из них потратил на сбор подписей.

12. Владимир Путин, самовыдвиженец.

Дата рождения – 7 октября 1952 (65 лет).

Образование – Ленинградский государственный университет.

Занятие в настоящее время – президент Российской Федерации.

Кандидат Путин на сегодняшний день набрал уже больше миллиона подписей, но сбор продолжается. Как заявили в свердловском штабе кандидата, только в нашем регионе собрано более 20 тысяч подписей, но процесс не прекращается – потом для отправки в Москву будут отобраны самые лучшие из них. Спонсоры кандидата Путина пожертвовали ему более 400 млн рублей.

13. Ксения Собчак, партия «Гражданская инициатива».

Дата рождения – 5 ноября 1981 (36 лет).

Образование – МГИМО.

Занятие в настоящее время: ведущая программы ООО «Телеканал «Дождь».

Свердловский штаб кандидата от партии «Гражданская инициатива» Ксении Собчак работу по сбору подписей уже практически завершил: сегодня предпоследняя партия подписных листов отправится в Москву, в центральный штаб. Всего по стране на данный момент телеведущая набрала около 93 тысяч автографов. Размер ее избирательного фонда превысил 80,5 млн рублей.

14. Максим Сурайкин, Коммунистическая партия «Коммунисты России».

Фото со страницы Максима Сурайкина в фейсбуке

Дата рождения – 8 августа 1978 (39 лет).

Образование – Московский государственный университет путей сообщения.

Занятие в настоящее время – председатель ЦК Коммунистической партии «Коммунисты России».

В ЦК партии корреспонденту РИА «Новый День» сообщили, что подписные листы за их кандидата из Свердловской области уже пришли. Где и когда были собраны подписи, не уточняется. Также ЦИК сообщает, что сторонники Сурайкина пожертвовали на его кампанию 753 тысячи рублей.

15. Борис Титов, Партия роста.

Фото со страницы Бориса Титова в фейсбуке

Дата рождения – 24 декабря 1960 (57 лет).

Образование – МГИМО.

Занятие в настоящее время – уполномоченный по правам предпринимателей при президенте РФ.

В Свердловском штабе Бориса Титова РИА «Новый День» накануне сообщили, что процесс сбора подписей близится к концу – подписи уже проверяют и отправляют в Москву. Тогда же сам Борис Титов сообщил федеральным СМИ, что необходимую планку в 100 тысяч подписей он уже преодолел. На счет кандидата поступили пожертвования в размере 23 млн 700 тысяч рублей.

16. Роман Худяков, партия «ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. Ответственность/».

Фото со страницы Романа Худякова в фейсбуке

Дата рождения – 28 января 1977 (40 лет).

Образование – РАНХиГС при президенте РФ.

Занятие в настоящее время – временно не работающий.

Сколько подписей набрал Роман Худяков, выяснить не удалось – телефон его штаба не отвечал. По состоянию на 15 января на его избирательный счет поступило 100 тысяч рублей.

17. Григорий Явлинский, партия «Яблоко».

Дата рождения – 10 апреля 1952 (65 лет).

Образование – Московский институт народного хозяйства.

Занятие в настоящее время – председатель федерального политического комитета партии «Яблоко».

На этой неделе Григорий Явлинский заявил о сборе 105 тысяч необходимых подписей. Сейчас они доставляются из регионов в центральный штаб. В Свердловской области за Явлинского собрали более 3000 подписей. На кампанию Явлинского спонсоры пожертвовали чуть больше 20 млн рублей.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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