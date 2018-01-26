Кандидаты в президенты собрали на избирательных счетах более 900 млн рублей

Центризбирком опубликовал свежие данные о поступлениях на избирательные счета кандидатов в президенты Российской Федерации. В общей сложности спонсоры пожертвовали претендентам 926 млн 229 тысяч 285 рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», больше всего средств за время кампании поступило на счет самовыдвиженца Владимира Путина – более 400 млн рублей. Так как предельный размер фонда ограничивается этой суммой, избыточно перечисленные средства возвращаются отправителям. Израсходовать кандидат Путин по состоянию на 22 января успел только 32,3 млн рублей. Наравне с изготовлением агитационных материалах в статьях расходов числятся «иные услуги» и «финансовое обеспечение сбора подписей».

На втором месте – кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский. На его счет поступило 238,9 млн рублей, из которых он уже израсходовал 115 млн – в основном на печать агитационных материалов.

На третьем – телеведущая Ксения Собчак, которой на счет пришло уже 95,5 млн рублей. Из них она потратила чуть меньше 10 млн – на сбор подписей и оплату информационных и консультационных услуг.

На четвертом – кандидат от КПРФ Павел Грудинин (86,4 млн рублей). Израсходовать «красный директор» успел 25,8 млн рублей, в основном, как и Жириновский, на печать агитматериалов. Напомним, на этой неделе коммунисты обратились к своим сторонникам помочь Грудинину материально.

Пятерку замыкает кандидат от Партии роста Борис Титов (48,7 млн рублей), из которых потрачено – 10,8 млн.

Также рубеж в 1 млн рублей преодолели кандидат от «Яблока» Борис Явлинский (25 млн рублей), самовыдвиженец Владимир Михайлов (12,5 млн), кандидат от Партии социальных реформ Станислав Полищук (9 млн), кандидат от Российского общенародного союза Сергей Бабурин (3,2 млн), кандидат от Партии добрых дел Катя Гордон (2,3 млн рублей). Меньше миллиона на счетах кандидатов от «Альянса зеленых» Эльвиры Агурбаш, от Российского объединенного трудового фронта Натальи Лисицыной, от Коммунистов России – Максима Сурайкина. Пока нет данных о состоянии счетов Михаила Козлова (ЦИК аннулировал решение о регистрации его финансового уполномоченного) и Ирины Волынец (она открыла счет позже остальных кандидатов). Кроме того, напомним, на этой неделе о своем выходе из борьбы заявили два кандидата: Роман Худяков от партии «Честно» и монархист Антон Баков.

Москва, служба информации

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