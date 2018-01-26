«Выхожу из выборного фарса, где все предопределено»: Гордон собрала подписи, но сняла кандидатуру

Журналистка Екатерина Гордон объявила о снятии своей кандидатуры с выборов президента России, назвав их «фарсом и шоу».

«Я не хочу быть участником фарса. Я не хочу принимать участие в шоу», – заявила Гордон на пресс-конференции в Москве (цитата по ТАСС), добавив, что не будет сдавать подписи в ЦИК.

В своем Facebook журналистка написала, что собрала 107 573 подписи (необходимо 100 тысяч – прим. ред.) в свою поддержку и «выполнила задачу», которая стояла перед ней на этих выборах «в полном объеме».

Гордон также сообщила, что создает свою партию, чтобы защитить Конституцию и сделать Россию «социальным государством». «Я объявляю о создании «Конституционно-демократической партии России!» и выходе из выборного фарса, в котором все предопределено, в пользу реальной работы во благо народа», – написала журналистка.

«Я знаю итоги выборов уже сегодня: Путин и четыре кремлевских проекта, которые будут создавать иллюзию политической жизни и после выборов. Жириновский, Грудинин, Титов и Собчак… Мне не интересен диалог с марионетками, поскольку даже их кукловод не хочет с ними дебатировать. Мне интересна реальная политическая работа и борьба за конституционные нормы», – пояснила она.

Напомним, что Гордон была выдвинута на пост президента Партией добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров. Она смогла собрать на свою кампанию лишь 2,3 млн рублей – именно столько средств поступило на ее избирательный счет к настоящему времени.

Ранее с выборов снялись Роман Худяков, выдвинутый партией «Честно», и лидер Монархической партии России Антон Баков.

В избирательной кампании на сегодняшний день участвуют 14 кандидатов: два самовыдвиженца – действующий глава государства Владимир Путин и депутат Костромской облдумы, заслуженный изобретатель РФ Владимир Михайлов, а также 12 представителей партий. В их числе Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Эльвира Агурбаш («Альянс зеленых»), Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Ирина Волынец (Народная партия России), Станислав Полищук (Партия социальных реформ), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»), Наталья Лисицына («Рот фронт») и Михаил Козлов (Партия социальной защиты). Центризбирком пока зарегистрировал лишь двух кандидатов в президенты РФ – это Владимир Жириновский и Павел Грудинин.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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