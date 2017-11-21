«А теперь о главном...»: Екатерина Гордон призвала упразднить должность президента РФ

С приближением выборов президента РФ в марте 2018 года становится все более очевидно, что текущая кампания – не более чем подготовка к новой России 2024 года. «Нишевые» кандидаты на пост главы государства, уже заявившие о себе, в большей степени призваны мобилизовать определенные слои населения, прощупать повестку и настроение народа.

Одна из таких кандидатов – журналистка Екатерина Гордон сегодня уточнила свою предвыборную программу, несколько отойдя от первой заявленной темы – защиты женщин и детей – нацелившись ни много ни мало на реформирование Конституции РФ и упразднение должности президента страны. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», Гордон заявила, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве.

Журналистка обратила внимание, что сейчас в России действительно нет кандидата, способного соперничать с действующим президентом РФ Владимиром Путиным, но страна не должна зависеть только от одного человека.

Заявление Екатерины Гордон

«Мы с вами пришли к выборам и всем, по крайне мере, здравомыслящим людям очевидно, что равного кандидата Владимиру Владимировичу Путину, если он заявит о своем решении, – нет. Более того, все это «Маппет-шоу», которое сейчас возникло, когда некоторых персонажей внедряют в информационное поле, чтобы нивелировать значение каждого из нас (кандидатов в президенты), так же играет на руку одному человеку – Владимиру Владимировичу Путину», – констатировала Гордон.

По её мнению, Россия сейчас переживает «кризис героев». «Те люди, которые заявили о себе, как о возможных кандидатах, вызывают сомнения, я в частности. Некоторые из них настолько оторваны от народа, что даже смешно», – сказала она.

При этом Гордон отметила, что искать соперников Путину в традиционной «оппозиции» бессмысленно. «Уже смешно смотреть на Жириновского или коммунистическую партию. Друзья мои, вы не можете даже в собственных партиях вырастить нового героя. Я не хочу вас видеть в качестве тех людей, от которых зависит моя судьба, моих детей и моей родины», – сказала она.

В этой связи Гордон озвучила свое главное предвыборное заявление. «Женщины и дети – это символ моей программы (президентской), а теперь о главном… Я не хочу никого критиковать или хвалить, найдутся и без меня критиканы и лизоблюды. Но давайте посмотрим на эту ситуацию сверху. Дело не во Владимире Владимировиче (Путине), и не в том, честный ли Навальный (Алексей Навальный – скандальный политик) или нечестный, хорош ли Жириновский, который толчется каждый избирательный срок вокруг 10%. А в том, что я лично и любой демократически настроенный человек не хотел бы, чтобы судьба целой страны зависела от одного конкретного человека, независимо от того, кто им будет. Мы не вырастили ни одного конкурента Владимиру Владимировичу Путину. Мы должны говорить о том, чтобы пост президента Российской Федерации был упразднен», – заявила Гордон.

Она пояснила, что жить в стране, в которой все зависит от одного человека «как минимум, неразумно, странно, опасно».

«Есть очевидное количество конфликтов. Внутри государства – между властными группировками, есть очевидные проблемы, которые возникнут в тот момент, когда не дай Бог, не станет Владимира Владимировича Путина», – сказала она и напомнила, что к концу 2024 года президенту будет уже за 70 лет.

«Если мы оставляем демократическую риторику и возвращаемся к реальному построением демократического государства, каждому из нас становится очевидно, что такого (зависимости от одного человека) не может быть. Пришло время говорить о парламенте, об увеличении его полномочий, перераспределении полномочий, которые сейчас есть у президента. Нельзя ставить под угрозу ситуацию в стране от здоровья, характера, настроения одного человека», – считает Гордон.

По ее мнению, Россия однажды к этому всё равно придет. «Кризис, который мы испытываем сегодня, только усугубится со временем. Пора вспомнить о том, что власть принадлежит народу, соответственно – должна быть выстроена та форма правления и та структура власти, при которой народ как минимум влияет на тех людей, которые в дальнейшем влияют на судьбу народа. Вот мое заявление», – сказала журналистка.

Гордон также пояснила, что в связи с этим она позиционирует себя не столько как кандидата в президенты РФ, сколько «проводником идеи о том, что пора создавать парламентскую республику и перестать жить в стране все странным пиететом и страхом к одному человеку, кто бы ни занимал эту должность».

По словам журналистки, при переходе на настоящее демократическое государственное устройство Россия может обратиться к опыту зарубежных стран, «естественно с пониманием особенностей нашего государства».

Примечательно, что сегодня же идею преобразования России в парламентскую республику подхватила и другая известная журналистка – скандальная телеведущая Ксения Собчак, которая также намерена выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства.

Так или иначе, говоря о своей предвыборной программе, Гордон подчеркнула, что необходимо сделать Государственную Думу РФ реально «работающей». «В данный момент это странные, из года в год говорящие неработающие истины группировки людей. Они внутри собственных партий не могут вырастить ни одного лидера», – обратила внимание журналистка.

Вместе с тем претендент на пост главы государства пообещала начать «всероссийскую дискуссию» об упразднении должности президента страны. «Мы организуем форум, на котором будем обсуждать, как это можно сделать. С юридической точки зрения, есть основания для пересмотра Конституции Российской Федерации», – сказала Гордон.

При этом кандидат отметила, что сегодня у России есть надежда на реальные перемены и реформы. «Мы не можем дальше избирать одного и того же человека – не потому что он плох, а потому что мы не можем жить в ситуации, когда все завязано так или иначе на одном человеке. Нет должности президента Российской Федерации! Да – развитию парламентской республики и тем людям, которые понимают, что без их инициативы снизу ничего в этой стране не произойдет», – заявила Гордон.

Наравне с этим журналистка не стала полностью отказываться от темы защиты женщин и детей, но больше сконцентрировалась на юридической стороне этой проблемы.

«Когда я делала первое видеообращение, я говорила об этом, потому что через отношение к женщине и ребенку можно говорить о стране в целом. Разговоры о повышении рождаемости, правовом государстве заканчиваются ровно в тот момент, когда женщина приходит в суд и просит суд в рамках закона помочь ей с дальнейшим содержанием детей», – сказала она.

В этой связи Гордон поделилась личным опытом. «Каждый день я вижу жизни реальных женщин и детей Российской Федерации. Каждый день мы боремся за алименты, пытаемся честно – в рамках закона – разделить совместно нажитое имущество, каждый день пытаемся доказать, что доход мужчины явно выше того, что он заявляет в налоговой, как это было и в моей жизни. 47 тысяч показывал мой очень обеспеченный бывший супруг в суде, и предлагал 1/16 платить моему сыну Даниилу. Судья говорил, я не налоговая, делайте что хотите. И это заставило меня заниматься этой проблематикой», – рассказала журналистка.

Она отметила, что судебная система безучастна к проблемам каждого отдельного человека, и она также нуждается в реформировании, а также подчеркнула необходимость участия государства в выплате матерям-одиночкам денежной помощи.

«Я читаю, что в ситуации, когда в стране живет около 20 миллионов нищих женщин и детей, нам не обойтись без государственного алиментного фонда, не обойтись без традиции не относится безразлично к каждой конкретной судьбе», – заявила она.

Гордон добавила, что сейчас много говорится о том, что нужно повышать рождаемость, но статистика разводов показывает, что институт брака терпит крах.

«Друзья мои, мы должны сознаться и в том, что институт (брака) рухнул. Женщина никак не защищена в кризисной ситуации. Это факт и нам нужно обратить на это внимание», – сказала журналистка, но отметила, что здесь не должно быть дискриминации по половому признаку – отцам-одиночкам также должна оказываться соответствующая помощь, а акцент на женщинах сделан из-за того, что в России дети при разводе чаще остаются с матерью.

Москва, Мария Вяткина

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