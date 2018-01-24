Монархист Антон Баков вспомнил о своем втором гражданстве и снялся с выборов президента

Число претендентов на президентское кресло сократилось еще на одного человека. Сегодня о своем выходе из кампании заявил кандидат от «Монархической партии» Антон Баков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заявление Баков сделал на специально созванной пресс-конференции. Причиной своего схода с дистанции он назвал имеющееся у него второе гражданство – основанного им полувиртуального государства «Романовская империя».

Напомним, еще в конце прошлой недели штаб Бакова заявлял, что ему почти удалось собрать необходимые 100 тысяч подписей избирателей. Также кандидат заявлял о намерении потратить на выборы 400 млн рублей, но фактически на его избирательном счету лежит всего 50 рублей.

По словам политика, теперь он будет болеть за кандидатов-женщин – Эльвиру Агурбаш, Катю Гордон и Ирину Волынец.

Екатеринбург, Москва, служба информации

Екатеринбург, Москва. Другие новости 24.01.18

Суд отказал в иске Сергея Нетиевского к «Уральским пельменям» на сумму 107,8 млн. рублей. / За год почти тысячу свердловчан признали банкротами. В зоне риска – 24 тысячи человек. / Полиция Екатеринбурга задержала мошенника, отбиравшего деньги у пенсионеров (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»