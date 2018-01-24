КПРФ призывает граждан помочь деньгами кандидату с доходом 157 млн рублей

Функционеры от КПРФ предложили избирателям скинуться на предвыборную кампанию своего кандидата – гендиректора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», призыв помочь «красному директору» деньгами разместил в фейсбуке депутат Госдумы от КПРФ Юрий Афонин. Сам парламентарий, по его словам, пожертвовал 50 тысяч рублей.

В качестве аргумента Афонин пишет, что сегодня 87% мощностей электростанций – это ещё советские мощности, срок их службы подходит к концу. Примерно такая же степень износа оборудования во всех отраслях промышленности и в коммунальном хозяйстве. «Наша победа в Великой Отечественной войне была бы невозможной без добровольных пожертвований советских людей и без покупок гражданами СССР облигаций «Займа Победы». Наши пожертвования в избирательный фонд Павла Грудинина – это наш вклад в новую победу, которая так нужна нашей стране. Народный президент не останется в долгу», – обещает депутат.

Добавим, что по информации ЦИК, доход Павла Грудинина за 2012-2017 гг. составил 157 млн 413 тысяч 983 рубля. На его избирательный счет с начала кампании поступило 50,7 млн рублей.

Москва, Екатеринбург, служба информации

Москва, Екатеринбург. Другие новости 24.01.18

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