Свердловский штаб Григория Явлинского официально закрыл сбор подписей

В Свердловской области официально подведен итог сбора подписей избирателей в поддержку кандидата в президенты России от партии «Яблоко» Григория Явлинского. Региональная норма в 2500 подписей превышена.

«Закончился сбор подписей за выдвижение Григория Алексеевича Явлинского кандидатом в президенты России. В Свердловской области было собрано более 3000 подписей, что на 20% превышает установленный лимит на один регион», – написал сегодня в фейсбуке член федерального бюро партии «Яблоко» Максим Петлин.

Ранее о том, что региональная норма по подписям избирателей выполнена, сообщили в областных штабах кандидатов Ксении Собчак и Бориса Титова. Напомним, в конце прошлой недели в президентской кампании участвовало 17 человек. В пятницу ЦИК отозвал решение о регистрации финансового уполномоченного кандидата Михаила Козлова. Сегодня стало известно, что по собственному желанию снялся с выборов кандидат от партии «Честно», выходец из ЛДПР Роман Худяков.

Екатеринбург, Москва, Евгения Вирачева

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