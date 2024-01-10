Губернатор Воробьев отчитался о ходе подключения Климовска к теплу

В настоящее время в Подмосковном Климовске, где произошла крупная коммунальная авария, тепло подведено к 146 домам из 176. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев.

По его словам, семь домов из ранее запущенных пришлось отключить от отопления из-за утечек из системы отопления, поэтому сейчас осталось подвести тепло еще к 37 домам.

«Из многоэтажных домов без отопления всего 12, они находятся в центральной части города. Работы по ним завершим до конца дня», – заверил Воробьев.

Напомним, в Климовске в новогодние праздники произошла крупная коммунальная авария – из-за порыва теплотрассы была приостановлена подача тепла в жилые кварталы в условиях сильных морозов. Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела. Задержаны директор патронного завода и замглавы подольской администрации.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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