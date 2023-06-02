Выборы губернатора Московской области: Воробьев заручился поддержкой Путина

Президент России Владимир Путин поддержал намерение губернатора Московской области Андрея Воробьева выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах главы региона. Об этом российский лидер заявил во время встречи с Воробьевым.

«Андрей Юрьевич, все показатели у вас в норме, по некоторым социальным значимым Московская область является лидером, поэтому заделы хорошие. Если у вас желание есть и, самое главное, если люди вас поддерживают, то я желаю вам успехов дальнейших», – цитирует Путина пресс-служба Кремля.

При этом президент отметил, что несмотря на уже сделанное, Воробьеву необходимо активно работать с избирателями.

«Но, безусловно, чего бы ни было сделано, нужно активно работать с избирателями, с людьми надо работать, показывать, что и как удалось сделать, чего не удалось, объективно и по-честному надо говорить, показывать, что вы планируете сделать и за счёт чего. Надо быть убедительным. В целом в делах у вас так и получается, но нужно ещё это по-современному довести до людей и получить их поддержку», – отметил Путин.

Воробьев впервые возглавил Московскую область в 2012 году, когда Путин назначил его временно исполняющим обязанности губернатора. Позже он победил на выборах, а затем переизбирался.

Депутаты Московской областной думы рассмотрят вопрос о назначении выборов губернатора региона на внеочередном заседании, которое запланировано на 8 июня. Об этом накануне на заседании регионального парламента сообщила первый заместитель председателя Мособлдумы Лариса Лазутина.

Предполагается, что выборы назначат на единый день голосования – 10 сентября 2023 года.

Москва, Андрей Дорофеев

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