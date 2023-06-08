Мособлдума назначила дату выборов губернатора Подмосковья

Московская областная дума назначила выборы губернатора Подмосковья на 10 сентября текущего года. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

«Теперь Подмосковье входит в активную фазу избирательной кампании. Непосредственное выдвижение кандидатов на пост губернатора начнётся после официального опубликования решения о назначении выборов», – заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

На опубликование отводится пять дней.

В соответствии с нормами федерального законодательства, Мособлдума может принять решение о проведении голосования только в один день. При этом Мособлизбирком может принять решение о корректировке даты выборов и увеличения количества дней для голосования, пояснили в пресс-службе.

«В Подмосковье будет впервые применяться система дистанционного электронного голосования. Важно, что такая форма также не отменяет бумажных бюллетеней. Она будет удобна и комфортна для граждан, которые по тем или иным причинам не смогут лично посетить избирательный участок. Как показала апробация такой формы в некоторых регионах, эта система налажена и надёжно защищена», – отметил спикер Мособлдумы.

Кроме выборов губернатора, в Подмосковье 10 сентября пройдут дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому округу №17 и более 200 депутатов в органы местного самоуправления.

В настоящее время пост губернатора Московской области занимает Андрей Воробьев. 8 ноября 2012 года президент России Владимир Путин назначил его на должность временно исполняющего обязанности губернатора. 9 сентября 2013 года на выборах в единый день голосования он был избран губернатором Подмосковья.

9 сентября 2018 года Воробьев был переизбран на эту должность.

Москва, Андрей Дорофеев

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