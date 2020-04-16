Народные «избранники»: в Подмосковье разгорелся политический скандал

Партия «Яблоко» оспаривает назначение экс-главы Чеховского района Александра Слободина депутатом местного Совета. Об этом в интервью РИА «Новый День» заявил бывший депутат городского округа Николай Дижур, который 26 марта сложил свои полномочия по состоянию здоровья.

По его словам, 6 апреля решением бюро регионального совета «Яблока» его освободившийся мандат было рекомендовано передать Михаилу Бурдину. «Партия имеет право выбирать, кто займет место. Партия определилась, но это не устроило область. Бурмин выступает на протестных митингах, акциях, разумеется, это не нравится», – сказал политик.

Между тем, как сказал Дижур, 9 апреля председатель территориальной избирательной комиссии города Чехов Ольга Щукина исключила Бурдина из списка кандидатов партии, так как он якобы не является членом «Яблока». Основанием послужило заявление Бурдина от 2016 года о намерении вступить в Партию пенсионеров.

Дижур обратил внимание, что, уже имея ответ от регионального отделения Партии пенсионеров, что решение о вступлении Бурдина в партию не принималось (документ, датируемый 11 апреля 2020 год есть в распоряжении РИА «Новый День»), Щукина 14 апреля снова направляет запрос. «В тот же день она получает ответ, 14 апреля в 13:10, что он не состоит в рядах партии. Но она 14 числа собирает ТИК и передает мандат Слободину. Из всей хронологии видно, что она приняла решение, не имея должного документа, исключила Бурмина из списка партии «Яблока» на основании того, что он состоит в другой партии, хотя он в ней не состоит», – подчеркнул Дижур.

«Мы сейчас говорим об ответственности лица, которое олицетворяет собой демократию. Глава территориальной избирательной комиссии по сомнительному документу принимает крайнее решение – исключает Бурмина из списка партии, не имея на то никаких подтверждающих документов», – констатировал Дижур.

Экс-депутат сообщил, что партия «Яблоко» направила жалобу в областную комиссию и подготовила жалобу на имя главы ЦИК Эллы Памфиловой с просьбой разобраться в ситуации.

Москва, Мария Вяткина

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