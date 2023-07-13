Избирком собирается отказать в регистрации кандидата в губернаторы Подмосковья от «Гражданской инициативы»

Мособлизбирком намерен рассмотреть вопрос об отказе в регистрации Бориса Надеждина в качестве кандидата в губернаторы Подмосковья. Соответствующий пункт значится в повестке предстоящего заседания избирательной комиссии.

«Об отказе Борису Борисовичу Надеждину в регистрации кандидатом на должность губернатора Московской области», – гласит пункт первый повестки дня, размещенной на сайте Мособлизбиркома.

Заседание назначено на 14 июля.

Борис Надеждин был выдвинут на губернаторские выборы региональным отделением партии «Гражданская инициатива».

На данный момент избирательная комиссия зарегистрировала четырех кандидатов в губернаторы. Это действующий глава региона Андрей Воробьев, представитель ЛДПР Кирилл Жигарев, выдвиженец от КПРФ Александр Наумов и Анатолий Никитин из «Справедливой России – За правду».

Выборы губернатора Московской области пройдут в течение трех дней – 8, 9 и 10 сентября.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»