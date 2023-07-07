Зарегистрированы ещё три кандидата на пост губернатора Подмосковья

Мособлизбирком принял сегодня решение о регистрации троих кандидатов по пост губернатора Подмосковья. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале избирательной комиссии.

В частности, участие в выборах продолжит представитель ЛДПР Кирилл Жигарев, выдвиженец от КПРФ Александр Наумов и Анатолий Никитин из «Справедливой России – За правду».

Ранее Мособлизбирком зарегистрировал в качестве кандидата действующего губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Сегодня в избирательную комиссию представил листы поддержки с подписями муниципальных депутатов, а также другие необходимые документы Борис Надеждин, выдвинутый на губернаторские выборы региональным отделением партии «Гражданская инициатива».

Выборы губернатора Московской области пройдут в течение трех дней – 8, 9 и 10 сентября.

Москва, Андрей Дорофеев

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