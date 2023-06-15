Голосование на выборах губернатора Подмосковья будет проходить три дня

Московская областная избирательная комиссия приняла решение о проведении голосования на выборах губернатора Подмосковья и депутатов ряда советов в течение трех дней. Об этом сообщается в телеграм-канале Мособлизбиркома.

«Мособлизбиркомом принято решение провести голосование в Единый день голосования 2023 года в течение трех дней подряд – 8, 9 и 10 сентября 2023 года», – говорится в сообщении комиссии.

В избиркоме напомнили, что в Единый день голосования в регионе пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Московской областной думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу № 17, а также выборы депутатов советов депутатов в городских округах Московской области, которые будут назначены на эту дату.

Накануне партия «Единая Россия» выдвинула кандидатом в губернаторы Московской области нынешнего руководителя региона Андрея Воробьева. Соответствующее решение приняли делегаты конференции региональной организации партии.

Москва, Андрей Дорофеев

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