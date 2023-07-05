Мособлизбирком зарегистрировал первого кандидата в губернаторы Подмосковья

Избирательная комиссия Московской области зарегистрировала первого кандидата на должность губернатора региона. Как сообщается на сайте Центризбиркома, им стал действующий губернатор Андрей Воробьев, выдвинутый региональным отделением партии «Единая Россия».

«Зарегистрирован», – значится напротив фамилии Воробьева в таблице со списком кандидатов, размещенной в базе данных ЦИК.

В соответствии с таблицей, еще четыре кандидата ожидают регистрации на выборах. Это выдвинутый от КПРФ Александр Наумов, от ЛДПР – Кирилл Жигарев, от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – Анатолий Никитин, а также от партии «Гражданская инициатива» Борис Надеждин.

Выборы губернатора Подмосковья назначены на единый день голосования – 10 сентября.

Москва, Андрей Дорофеев

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