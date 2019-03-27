Из ЕР не стали выгонять партийца, обозвавшего избирателей «дебилами» и «скотами»

В Иркутском региональном отделении «Единой России» решили не выгонять из партии депутата молодежной думы Иркутска Владимира Иващенко за оскорбление жителей города Усть-Илимска, проголосовавших на мэрских выборах за кандидата от ЛДПР Анну Щекину, и самой победительницы выборной кампании. Ранее молодой единоросс в ходе обсуждения в соцсети поражения единоросса на выборах мэра города назвал горожан «стадом» и «дебилами».

Специальная комиссия регионального исполкома партии власти, рассмотрев сегодня персональное дело Иващенко, приняла решение «указать партийцу на недопустимость некорректных высказываний в Интернете в адрес избирателей», говорится в сообщении иркутского отделения «Единой России». Кроме того, комиссия выдала рекомендацию президиуму регионального политсовета ЕР наказать Иващенко «партийным взысканием в виде предупреждения». Сам оскандалившийся единоросс еще раз извинился за оскорбительные высказывания.

Как сообщал РИА «Новый День», 28-летняя Анна Щекина набрала на состоявшихся 24 марта выборах мэра Усть-Илимска 44,04% голосов избирателей. За ее ближайшего соперника – единоросса и председателя гордумы Сергея Зацепина – проголосовали 37,3% горожан.

Координатор Иркутского отделения ЛДПР Андрей Духовников назвал фактором победы Щекиной протестное голосование: «В интересах кандидата «Единой России» были сняты несколько других кандидатов. Избиратели достойно отреагировали на эти попытки заставить их голосовать «как нужно».

Иркутск, служба информации РИА «Новый День»

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