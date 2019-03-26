«Стадо и дебилы»: единоросс оскорбил жителей Усть-Илимска за «неправильный» выбор мэра

Единоросс, бывший глава усть-илимского отделения «Молодой гвардии «Единой России», депутат молодежной думы Иркутска Владимир Иващенко назвал жителей родного Усть-Илимска «ограниченным стадом» и «дебилами» за голосование на мэрских выборах в пользу домохозяйки Анны Щекиной, баллотировавшейся от ЛДПР. Напомним, что 28-летняя кандидат от либерал-демократов победила единоросса на выборах, прошедших 24 марта. Победа Анны Щекиной так задела Иващенко, что тот допустил оскорбительные высказывания и в ее адрес.

Скандальное заявление единоросс сделал в ходе обсуждения в паблике «Инцидент Усть-Илимск» поражения единоросса на выборах мэра города.

«Вы даже не понимаете, что натворили. Вы [ничего] в политике не шарите, никто из вас, а уже отдали город малолетке без образования, – написал Иващенко. – Протест протестом, но мозги надо иметь… Вы очень ограниченное стадо. Удачи вам. Могу лишь быть счастлив, что уже не живу тут».

Единоросс при этом отметил, что ему жалко родной город, и добавил, что когда жители города «поймут», то «будет уже слишком поздно».

«Можете писать мне сколько угодных гневных комментарий, на которые я отвечать не буду, но суть от этого не изменится, вы слишком туго мыслите, чтобы хоть, что-то сообразить, – продолжил Иващенко, после чего оскорбил Анну Щекину: «Можете убеждать себя сколько угодно, что Защекина (оскорбительное искажение фамилии победителя выборов – прим. ред.) мэр, но так никогда не будет, ей как управляли, так и будут управлять. Если вы этого не понимаете, то вы дебилы».

Как сообщал «Новый День», Анна Щекина набрала на выбораъ 44,04% голосов избирателей. Ее ближайшего соперника – единоросса и председателя гордумы Сергея Зацепина – поддержали 37,3% горожан.

Позже Иващенко принес извинения, списав резкие и оскорбительные слова на эмоции. «В одном из своих комментариев я в резкой форме высказался в адрес участников группы и избранного мэра Анны Щекиной. Осознав произошедшее, хочу принести искренние извинения. С моей стороны это был необдуманный, некорректный поступок, основанный на эмоциях. Признаю, написав этот гневный комментарий, я повел себя недостойно», – написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Владимир Иващенко возглавлял усть-илимское отделение «Молодой гвардии «Единой России», затем перебрался в Иркутск. На своей странице в Facebook он называет себя помощником депутата заксобрания Иркутской области, депутатом молодежной думы Иркутска, членом экспертного совета молодежного парламента Госдумы РФ и участником проекта «Единой России» – «Эко-поколение Приангарья».

Иркутск, служба информации РИА «Новый День»

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