В ЕР объявили себя партией лучших людей страны: единороссов на выборах это не спасет

Член Высшего совета «Единой России», сенатор Франц Клинцевич заявил, что в ЕР состоят лучшие люди страны.

«Что же касается «Единой России», то там есть разные люди, но в большинстве своем это лучшие люди России. Нравится это кому-то или нет, но это действительно так», – приводит слова члена комитета Совфеда по обороне и безопасности Regions.ru.

По словам сенатора, предпринимаемые в последнее время попытки дискредитации власти связаны «и с деятельностью «пятой колонны» и с так называемым «троянским конем». «Проблем в стране хватает, а для этих сил гиперболизировать наши проблемы и расшатывать ситуацию – это лучше всего», – резюмировал политик.

Стоит отметить, что, судя по результатам опросов фонда «Общественное мнение», электоральный рейтинг «Единой России» в последние полгода упал до исторического минимума и колебался в среднем от 31% до 34-35%. По мнению политолога Александра Кынева, виноваты в этом последние реформы, запущенные самой властью и вызвавшие возмущение всех без исключения социальных групп, сообщал «Новый День». Речь идет о повышении пенсионного возраста, росте НДС и других нововведениях. Результат проявился практически сразу: впервые с 2012 года «Единая Россия» проиграла губернаторские выборы сразу в четырех регионах, еще в трех – впервые с 2007 года не смогла взять большинство в региональных заксобраниях. Причем негативные тенденции, считает Кынев, будут только нарастать.

Еще один показательный пример – проигрыш кандидата от ЕР молодой домохозяйке, баллотировавшейся от ЛДПР, на выборах мэра города Усть-Илимска Иркутской области. Как сообщал «Новый День», 28-летняя Анна Щекина набрала 44,04% голосов избирателей. Ее ближайшего соперника – единоросса и председателя гордумы Сергея Зацепина –поддержали 37,3% горожан.

Координатор Иркутского регионального отделения ЛДПР Андрей Духовников объяснил победу Щекиной протестным голосованием. «В интересах кандидата «Единой России» были сняты несколько других кандидатов. Избиратели достойно отреагировали на эти попытки заставить их голосовать «как нужно», – заявил он (цитата по ИА «Альтаир»).

Политолог Аббас Галлямов отметил в комментарии газете «Коммерсантъ», что уровень протестных настроений в России «вырос настолько, что недовольные избиратели идут на участки, даже если их мобилизацией никто специально не занимается». По его словам, Усть-Илимск показал, что сейчас победить единороссов может «любой случайный человек, который вообще никакой кампании не ведет».

«Полагаться только на муниципальный фильтр и отсечение сильных конкурентов в этих условиях уже нельзя, – продолжил Галлямов. – Каждый кремлевский кандидат должен теперь крутиться самостоятельно». «Ему нельзя больше полагаться исключительно на свой официальный статус «путинского выдвиженца», а надо отстраиваться от антирейтинга системы», – считает эксперт.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.03.19

На выборы в Мосгордуму заявилась известная спортсменка: оппозиция уже высмеяла ее решение. / Из-за скандалов вокруг СНИЛС в правительстве нашли 104 двойника депутата Госдумы. / Глава югорского УФАС расскажет депутатам о картеле в библиотеке. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»