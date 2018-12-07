«Ядерный электорат ЕР голосует, держа фигу в кармане, и дальше будет только хуже». Мнение эксперта

Прошедшие осенью 2018 года региональные и муниципальные выборы стали самыми конкурентными за последние годы и показали падение рейтинга «Единой России» среди ее самого базового электората. При этом в будущем эта тенденция будет только нарастать. Если оппозиция хочет использовать это, то надо учиться работать с новыми, нетипичными для себя группами избирателей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», примерно таким видит ближайшее будущее кандидат политических наук, доцент Департамента политической науки НИУ ВШЭ, член экспертно-консультационной группы при председателе ЦИК РФ Александр Кынев, который выступил сегодня в Екатеринбурге. Виновата в этом, считает Кынев, сама власть, точнее, последние ее реформы, вызвавшие возмущение всех без исключения социальных групп – повышение пенсионного возраста, рост НДС, и так далее. Результат проявился практически сразу: впервые с 2012 года «Единая Россия» проиграла губернаторские выборы сразу в четырех регионах, еще в трех – впервые с 2007 года не смогла взять большинство в региональных заксобраниях. «Эволюцию ядерного электората» партии власти показывает и то, что Кынев назвал «парадоксом праймериз»: в ряде регионов на праймериз «Единой России» весной пришло больше избирателей, чем проголосовало за нее же на основных выборах в сентябре. Эксперт связывает это с тем, что «подневольный» администрации электорат, который не может отказаться от прихода на выборы (его долю эксперт оценивает в 5-15% в зависимости от специфики региона), настолько разочарован, что «голосует с фигой в кармане».

Разрыв в цифрах в некоторых городах впечатляет. Например, во Владимире на праймериз ЕР пришли 116 тысяч человек, проголосовали за ЕР на выборах – 110 тысяч; В Рязани, соответственно – 45 и 33 тысячи; в Смоленске – 70 и 66 тысяч человек. Падение лояльности базовых электоральных групп партии власти, прежде всего людей среднего (45-50) и предпенсионного (50-60 лет) возраста – это шанс для оппозиции. «Власть столько лет их окучивала, а теперь кинула. Вот с этим и надо работать», – считает Кынев.

Если же несистемная оппозиция органически не способна выстроить отношения с этой группой населения, то стоит обратить внимание на тех, кто вообще никогда не ходил на выборы. В связи с этим также наблюдается интересный феномен – «мобилизация от противного» на губернаторских выборах в тех регионах, где губернатора выбирали в два тура. Там, где административного ресурса партии власти не хватило для победы в первом туре, на втором явка порой оказывалась даже выше, так как избиратели, никогда не приходившие на участки, внезапно увидели, что от их голосов все-таки что-то зависит. При этом многие их них голосовали по принципу «Хоть за черта лысого, только не за действующего!». В результате происходит то, что происходит, например, победа 30-летнего коммуниста Валентина Коновалова в Хакасии.

Таким образом, резюмирует Кынев, те методы, за счет которых всегда «выезжала» партия власти – сушка явки, лояльность «ядерного» электората, слабость соперников – больше не работают, и эти тенденции будут нарастать, что можно будет увидеть уже на выборах 2019 года. Эксперт напомнил, что в будущем году в России будут выбирать 17 губернаторов, 13 региональных заксобраний, 22 муниципальные думы крупных городов, среди которых – Хабаровск, Благовещенск, Вологда, Иркутск, Курган, Мурманск, Нарьян-Мар, Челябинск.

При этом среди политических партий самым сильным соперником «Единой России» по-прежнему остается КПРФ – у нее разветвленная сеть и раскрученный бренд. Из минусов – высокая волатильность, инерционность, неумение работать со спойлерами, потеря статуса единственной альтернативы в крупных городах, и, главное, – непосредственно Геннадий Зюганов, который воспринимается многими как символ косности и соглашательства. Кроме того, Александр Кынев отметил существенный рост региональной «сетки» Алексея Навального, сторонники которого, к слову, во многих регионах сближаются с молодыми коммунистами, недовольными Зюгановым, и ходят на одни и те же митинги.

Скептикам, которые после выступления политолога заявили ему, что настоящих выборов в стране все равно нет, Александр Кынев ответил, что политика – это ежедневная трудная работа, большие и малые компромиссы, «а по-другому не бывает».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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