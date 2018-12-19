Спасать рейтинг партии после пенсионной реформы ЕР собралась на ближайших выборах

В новом году единороссам предстоит укрепить позиции партии, которые пошатнулись благодаря «определенным политическим процессам».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на свердловском региональном политсовете свежеиспеченный вице-губернатор по внутренней политике Сергей Бидонько. «Пенсионная реформа на руку нашей партии не сыграла, а скорее, наоборот. Мы должны противопоставить этому позитивную повестку», – поручил он однопартийцам. Среди методов – повышение открытости глав муниципалитетов, а также качественная подготовка к выборам.

Напомним, в 2019 году в Свердловской области пройдут довыборы в Госдуму по 174 одномандатному округу (депутатом от которого до своего назначения вице-губернатором был сам Бидонько), в областное заксобрание по Орджоникидзевскому округу (вместо Игоря Володина, избранного в гордуму Екатеринбурга), а также выборы и довыборы депутатов в ряде муниципальных образований.

Как уже сообщал «Новый День», о падении рейтинга «Единой России» среди ее самого базового электората – людей предпенсионного возраста – заявил недавно в Екатеринбурге известный московский политолог Александр Кынев. Виновата в этом, считает Кынев, сама власть, точнее, последние ее реформы, вызвавшие возмущение всех без исключения социальных групп – повышение пенсионного возраста, рост НДС, и так далее. Результат проявился практически сразу: впервые с 2012 года «Единая Россия» проиграла губернаторские выборы сразу в четырех регионах, еще в трех – впервые с 2007 года не смогла взять большинство в региональных заксобраниях. Причем негативные тенденции, полагает Кынев, будут только нарастать.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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