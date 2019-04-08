Выборы главы района в Хакасии завершились поражением кандидата, поддержанного ЕР

Кандидат от «Коммунистов России» выиграл выборы главы Бейского района Хакасии, состоявшиеся 7 апреля. Он обошел самовыдвиженца, которого поддержала «Единая Россия».

Согласно данным республиканской избирательной комиссии, глава районного центра, экс-единоросс 32-летний Иннокентий Стряпков, выдвинутый «Коммунистами России», набрал 60,31% голосов. За его главного конкурента, самовыдвиженца Валерия Зайцева, по данным «Коммерсанта, негласно поддержанного «Единой Россией» и КПРФ, проголосовали 34,89% избирателей. Выдвиженец ЛДПР Степан Зубков получил только 2,83% голосов. Явка избирателей составила 35,96%.

Стоит отметить, что Стряпков в 2014 году победил на выборах главы Бейского сельсовета. Тогда он баллотировался от партии «Единая Россия». Однако позже Стряпков вышел из партии, сохранив должность главы поселения. Именно поэтому партия власти на нынешних выборах решила поддержать его соперника, пишет «Ъ». Однако такая поддержка Зайцеву не помогла.

Стряпков на своей странице в соцсети «ВКонтакте» поблагодарил земляков за поддержку. «Это большая победа с большим отрывом», – отметил он.

Выборы в Бейском районе были назначены после того, как глава района единоросс Юрий Курлаев получил пост вице-губернатора Хакасии, курирующего сферу ЖКХ.

Политолог Владимир Слатинов назвал победу представителя «Коммунистов России» на выборах «победой протеста». Он отметил, что губернатор Хакасии коммунист Валентин Коновалов, победивший благодаря протесту, «теперь сам стал властью, а в случае с Беей еще и консолидировался с бывшим главой-единороссом и самой «Единой Россией». «Это вкупе с активным и популярным кандидатом-оппонентом и дало «эффект Коновалова» – победу протеста», – заключил он.

Как сообщал «Новый День», в марте на выборах мэра города Усть-Илимска Иркутской области кандидата от «Единой России» проиграл молодой домохозяйке, баллотировавшейся от ЛДПР. 28-летняя Анна Щекина набрала 44,04% голосов избирателей. Ее ближайшего соперника – единоросса и председателя гордумы Сергея Зацепина – поддержали 37,3% горожан. В ЛДПР объяснили победу Щекиной протестным голосованием. «В интересах кандидата «Единой России» были сняты несколько других кандидатов. Избиратели достойно отреагировали на эти попытки заставить их голосовать «как нужно», – заявлял координатор регионального отделения ЛДПР Андрей Духовников.

Абакан, служба информации РИА «Новый День»

Абакан. Другие новости 08.04.19

«Авторитет» сербской оппозиции: рейтинг Джиласа упал ниже 10 процентов. / В Свердловской области прошел первый в этом году день выборов. / СР выбирает, кто будет оппонентом Шипулина на довыборах в Госдуму – есть пять претендентов. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»