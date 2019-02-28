Над «Единой Россией» сгущаются тучи: список проблемных регионов будет расти

Список регионов, в которых «Единую Россию» ждут крупные проблемы на предстоящих сентябрьских выборах, будет только расти. В частности, он наверняка пополнится субъектами РФ, где губернаторы потеряют свои посты, а их кресла займут врио. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал политолог, директор консалтингового агентства «NPR Group» Дмитрий Фетисов.

В «черном списке» для «Единой России» первым оказался Санкт-Петербург, где врио губернатора Александр Беглов уже столкнулся с серьезными трудностями. «Для Беглова в Санкт-Петербурге может получиться непростая кампания, – отмечает Фетисов. – Эти трудности мы видим уже сейчас: усиленная, но при этом хаотичная и совершенно неэффективная работа его команды показывает, что сложности с рейтингом есть, а Беглова все-таки в Питере не приняли».

По оценке эксперта, сложными для представителей «Единой России» будут выборы в Забайкальском крае. «У врио (Александр Осипов, назначен 25 октября 2018 года, – ред.) до сих пор нет общего языка с местными элитами, и элиты воткрытую оказывают ему сопротивление, – пояснил политолог. – Можно ждать непростой кампании в Липецкой и Астраханской областях, где тоже позиции действующих врио достаточно спорные».

К этому списку, полагает Фетисов, вполне может добавиться несколько регионов, где уже в ближайшее время произойдут отставки губернаторов, а вновь назначенные врио могут столкнуться с серьезными проблемами – например, в виде неприятия местными элитами.

В частности, не исключена отставка губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, преемник которого в кресле главы региона пока неясен. «Непонятно, кто может стать новым врио, и соответственно, как его воспримут местные элиты, – отметил собеседник агентства. – К тому же там за последний год очень сильно вырос протестный потенциал, а у действующего губернатора и «Единой России» серьезные проблемы с рейтингом. Однако при наличии серьезных проблем с рейтингом Волгоград – непредсказуемый в этом вопросе регион, потому что многое будет зависеть от того, как поведут себя коммунисты. Будут ли выставлять свою кандидатуру? Потому что на выборах в Облдуму, которые прошли в Волгоградской области в сентябре, коммунисты, наоборот, по сути, слили кампанию, и «Единая Россия», несмотря на все свои проблемы с рейтингом, показала очень достойный результат. Это была уверенная победа».

Смену губернатора эксперты ожидают и в Мурманской области, где также вопрос с врио определит реакцию местных элит и, соответственно, ход избирательной кампании.

«Но скорее всего, учитывая растущее количество социальных проблем и растущий социальный протест, ближе к осени количество проблемных регионов увеличится, и очень сильно, – считает Дмитрий Фетисов. – Возможно, в этом списке появится и Сахалин, где Лимаренко тоже будет достаточно непросто избраться».

Но если с губернаторскими кампаниями общие тенденции понятны и группа риска уже очерчена, то с большей частью выборов в Заксобрания регионов пока ясности нет. Достаточно четкая картина пока складывается по Крыму где, очевидно, «выборы пройдут тихо-спокойно, и у «Единой России» прекрасные шансы».

Противоположным примером, отмечает собеседник агентства, может служить Карачаево-Черкесия, где обнажился ряд межэлитных конфликтов, и уже можно ожидать острой борьбы. «Для Северо-Кавказского региона провал «Единой России» – это нонсенс, – констатирует он. – Но опять же пока есть время, чтобы исправить ситуацию».

Исправлению ситуации, как считает политолог, должно способствовать и громкое задержание сенатора Рауфа Арашукова, однако у действующего главы Республики Рашида Темрезова есть конфликты с рядом других межэлитных групп.

«Они наверняка попытаются получить контроль над парламентом, и будут делать ставки на другие партии, отличные от «Единой России», – пояснил Фетисов. – В частности, усиливается конфликт главы региона Рашида Темрезова с партией «Коммунисты России», которую контролируют местные предприниматели братья Маршанкуловы (Эдуард Маршанкулов – заммэра Карачаевска; Марат Маршанкулов – депутат гордумы, глава партийного отделения в КЧР, – ред.). На текущий момент наличие конфликта и фактор непредсказуемости выборов ясно виден. Но ситуация может нормализоваться ближе к сентябрю – а по другим регионам ситуация, напротив, может обостриться. Многое все же зависит от того, какими будут рейтинги «Единой России» в целом в масштабах страны».

Пока же тенденция такова, что «черный список» проблемных для «Единой России» территории будет только расти, считает эксперт.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 28.02.19

Медведев пообещал пенсионерам деньги не позднее 1 июля. / Российское судно протаранило автомобильный мост в Южной Корее. / ЧП в Подмосковье: на дачный дом упал самолет, есть погибшие. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»