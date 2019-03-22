Цугцванг для Кремля: региональные выборы превратятся в референдум доверия к федеральной власти

Массовая смена губернаторов в российских регионах обусловлена экономическими причинами и ведет к большим рискам для Кремля. Сентябрьские выборы могут превратиться в референдум доверия населения к власти, который федеральный центр рискует проиграть. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой. По его оценке, протест в регионах, очевидно, будет аккумулироваться вокруг местных элит, потерявших в кризисное время свой кусок рынка.

Эксперт обратил внимание, что в России сейчас наблюдается переход регулирования федеральной политики в отношении регионов к корпоративному методу – именно в этом кроются причины очередного «губернаторопада».

«Если раньше Кремль делал реверанс в сторону местных элит – деваться было некуда, Приморье, Хакасия и Владимир доказали, что эти элиты могут себя показать – то сейчас идет другая тема: регионы отдают различным корпорациям, – пояснил эксперт суть кадровых перестановок глав регионов. – Смена губернаторов происходит не потому, что губернаторы слабые – Ковтун (Марина Ковтун, экс-губернатор Мурманской области, – ред.), например, такая и была, и она регион держала. Губернаторы у нас почти все неэффективные. Они почти все управляются, согласуют свою политику с массой различных инстанций, учитывая различные экономические интересы. Вопрос в другом – корпорации хотят забрать регионы».

Федеральная элита, переходя к корпоративным методам регулирования региональной политики, раздает территории по корпорациям и «отжимает» от экономического ресурса и финансовых потоков местные элиты. Поэтому кресла потеряли те главы регионов, за которыми не оказалось серьезного корпоративного ресурса, способного противостоять новому методу Кремля. Этот процесс идет не только в отдаленных от Кремля российских территориях, но и в Подмосковье, где «мусорный» рынок перераспределен в пользу федералов, обратил внимание собеседник агентства.

По его мнению, ситуация с переделом региональных ресурсов чревата для Кремля серьезными политическими рисками, и это доказала предыдущая осенняя избирательная кампания. Однако сторонники корпоративного метода регулирования все же смогли убедить главу государства принять именно эту стратегию и не переносить ситуацию со сменой глав регионов на, возможно, более удобный в экономическом плане период.

«Аппетиты корпораций, которые стремятся как можно быстрее получить регионы, возникают потому, что экономика сжимается под санкциями, и вообще экономическая политика крайне неэффективна и коррумпирована, – отметил Неживой. – Корпорациям уже не хватает ресурса, и им приходится бежать в регионы. Раньше их это не интересовало. А теперь они отжимают, например, промежуточных региональных поставщиков энергоносителей – понятно, что это были паразиты, но эти паразиты живут в регионе, за ними стоит ресурс, в том числе политический».

Прошедший на этой неделе «губернаторопад» эксперт назвал «перестройкой политической власти вслед за экономическими реалиями», причем происходит это «перпендикулярно развитию страны, экономики, и порождает массу конфликтов».

«Тех людей, которые находятся в регионах, стереть просто так невозможно – у них есть деньги, есть определенная работа, и когда им говорят: все, вас больше нет в экономической реальности, вы теперь такие же, как все остальные и бегаете за зарплату – они просто этого не поймут», – отметил Неживой.

Он обратил внимание, что рынки в регионах были учтены и поделены между местными элитами, каждый участник имел свой кусок и свою сферу влияния. После прихода федералов эти люди оказываются вычеркнуты из экономики, а их интересы уже, очевидно, не будут учитываться новой властью.

«Часть утрется и уедет. Но остальные будут сопротивляться, – считает собеседник РИА «Новый День». – Это Приморье, Хабаровск, Хакасия, Владимир... и в Питере сейчас происходит то же самое. Вопрос не в популярности губернатора, а в том, кто за ним стоит – что, Беглов популярен? А проблемы [в Санкт-Петербурге] несут федеральные риски, но его упрямо стараются протащить».

Конфликты в таких регионах будут доходить до громких скандалов, прогнозирует политолог, но поход корпораций в регионы остановлен не будет, поскольку крупным экономическим игрокам просто некуда деваться. «Этот процесс приведет к коллапсу и хаосу. Будет [продолжаться] «губернаторопад», будут скандальные выборы», – выразил уверенность Неживой.

При этом осенние региональные выборы фактически могут стать своеобразным референдумом доверия к действующей федеральной власти – который власть может проиграть. Выборы – это экономика, столкновение определенных экономических интересов, пояснил Неживой. И в условиях, когда у населения отняли пенсии, лишают социальных льгот, постоянно растут цены – вряд ли оно будет готово выразить власти доверие.

«Сегодняшнее положение в шашках называется «цугцванг» – как ты ни пойдешь, ситуация будет ухудшаться. Четыре региона были первыми ласточками. Это только цветочки того, что еще будет», – заключил Неживой.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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