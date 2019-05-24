Кризис власти: число россиян, недовольных положением дел в регионах, бьет рекорды

Недовольство россиян положением дел в своем регионе достигло максимального значения с 2015 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» в мае текущего года.

Согласно результатам исследования, большинство граждан (56%) не устраивает социально-экономическая ситуация в своем регионе – это максимум за последние четыре года. В 2015 году таких было 49%. По сравнению с январем 2019 года число недовольных выросло на 5%.

38% респондентов заявили, что довольны положением дел в своем регионе. В январе таких насчитывалось 41%. Затруднились с ответом 6% участников опроса.

Судя по данным опроса, наибольшее число довольных россиян проживают в Москве (71%) и в Северо-Кавказском федеральном округе (51%). Чаще всего о недовольстве заявляют жители Дальневосточного (72%), Южного (63%) и Приволжского (62%) федеральных округов.

Россияне в возрасте 46-60 лет чаще остальных критикуют ситуацию в своих регионах (61). Примечательно также то, что из тех, кто отрицательно оценивает деятельность «Единой России», 74% недовольны положением дела на местах.

Больше всего россиян волнуют проблема низкого уровня зарплат в своем регионе (47%), высокая стоимость услуг ЖКХ (46%) и рост цен (41%). Более трети (34%) недовольны низким уровнем пенсий, стипендий и пособий, еще 25% граждан не устраивает ситуация в здравоохранении, а 24% волнует коррупция. В числе других проблем россияне называют низкий уровень социальной защиты, наркоманию и алкоголизм, недоступность и дороговизну жилья, плохие дорог и неудовлетворительное состояние жилищно-коммунального хозяйства.

Опрос «ФОМнибус» проводился 18-19 мая в 104 населенных пунктах в 53 регионах РФ среди 1500 респондентов.

Ранее эксперты Комитета гражданских инициатив (КГИ) заявили об увеличении риска стихийных народных протестов в регионах и предупредили, что с учетом долговременных трендов «низкое качество политических институтов и невозможность граждан влиять на власть» может вести к постепенному вытеснению недовольства граждан в стихийные протесты. Учитывая последние протесты в Екатеринбурге из-за строительства храма Святой Екатерины в сквере у театра драмы, а также многочисленные акции в защиту экологии в Архангельской, Челябинской областях и других территориях, можно говорить о том, что проблемы в регионах сегодня являются одними из основных факторов, влияющих на рост протестных настроений населения РФ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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